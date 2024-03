Communiqué de presse

Paris, le 22.03.2024 à 8h15



L’agence heaven (HOPSCOTCH Groupe) consolide son offre Influence

en intégrant No Scroll, la partie agence d’Influence4You.

Heaven, agence de publicité next-generation et pionnière de l’influence marketing annonce le renforcement de son pôle Influence avec l’intégration de No Scroll, la partie agence d’Influence4You.

Fondée en 2012 par Stéphane Bouillet, Influence4You est l’une des premières agences d’influence à voir le jour en France. En 2015 elle lance la première marketplace d’influenceurs. Entre 2012 et 2023, elle a mené près de 1000 campagnes d'influence pour ses clients, concevant pour eux des dispositifs essentiellement de long terme. En 2023, elle sépare sa partie technologie (plateforme Saas Influence4You) de son agence Social Media et influence (sous la marque No Scroll). Ce sont ces équipes qui rejoignent heaven aujourd’hui.

Avec l'arrivée de cette équipe, heaven réaffirme son positionnement pionnier sur le marché du marketing d’influence, en combinant de manière responsable l’approche conseil, l’approche créative et l’approche talents.

“Nous sommes ravis d’accueillir ces nouvelles équipes dans le Groupe HOPSCOTCH au sein de heaven et de renforcer ainsi notre capacité de conseil et de déploiement auprès de nos clients, sur un sujet - l’influence - qui est cher à heaven depuis sa création en 2001. Ces équipes ont fait leurs preuves depuis longtemps auprès de nombreux clients et nous avons hâte de combiner nos talents.” déclarent Arthur Kannas, co-fondateur et dirigeant de heaven et Frédéric Bedin, Président du Directoire HOPSCOTCH Groupe.

“On ne pouvait pas rêver mieux que heaven et le groupe HOPSCOTCH pour accueillir nos équipes (chefs de projets, planneurs stratégiques, commerciaux…) et nos clients. Cette cession va nous permettre de nous concentrer sur notre activité de plateforme Influence4You, afin de fournir les meilleurs outils technologiques aux différents acteurs de l’influence et de la création de contenus.” explique Stéphane Bouillet, fondateur d’Influence4You.

–

Contact Presse

Olivier Duval de Laguierce

E: olivier.duval@heaven.fr

T: 0764423906

À propos de heaven

Heaven est une agence de publicité next-generation.

Heaven s’appuie sur sa connaissance des nouveaux comportements digitaux et sociaux pour concevoir et déployer des stratégies et des campagnes innovantes et performantes, locales et internationales qui s’invitent au cœur des conversations des internautes.

Heaven présente également depuis 2016 “Born Social” , le premier baromètre annuel de référence sur l’évolution des comportements Next Gen des moins de 13 ans.

Pour concevoir et délivrer ses campagnes, heaven s’organise autour d’expertises métiers : Influence, Social, Brand Content, Media, UX, Creative Tech et Études qui toutes viennent nourrir la création publicitaire.

Heaven, qui fait partie du groupe Hopscotch, compte parmi ses clients actifs des marques comme Adobe, Danone, Deliveroo, Dacia, Xbox, Bel, Google, Arkopharma ou encore Kinder. L’agence est dirigée par Arthur Kannas et Sophie Noël, et est composée de 70 collaborateurs aux métiers complémentaires.

À propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Hopscotch Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / Twitter / Instagram

@HOPSCOTCHgroupe

À propos d’Influence4You

Créée en 2012, Influence4You est une technologie SaaS d’influence marketing. Elle donne accès aux statistiques de 275 millions d’influenceurs et permet de gérer des projets avec des top influenceurs, faire des campagnes de micro influence ou de créer des contenus UGC avec des créateurs de contenus. Plus d’informations sur www.influence4you.com

Pièce jointe