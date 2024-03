Ontex in top 10 van Belgische octrooiaanvragers

Herbevestiging van Ontex's leiderschap in fast-follower innovatie

Innovatie in retailmerken en gezondheidszorg houdt verzorgingsproducten performant en betaalbaar in tijden van inflatie

Innovaties geregistreerd in België en Europa worden verspreid naar Noord-Amerika en daarbuiten, in babyverzorging, dameshygiëne en verzorging voor volwassenen

Aalst, België, 22 maart 2024 – Ontex Group NV, een toonaangevende internationale leverancier van oplossingen in persoonlijke hygiëne, kondigt met trots aan dat het voor het tweede jaar op rij een plaats heeft veroverd in de top 10 van Belgische aanvragers bij het Europees Octrooibureau (EPO) voor het jaar 2023.



Ontex behoudt zijn positie op nummer 8 en bevestigt opnieuw zijn engagement op het vlak van onderzoek en ontwikkeling ter verbetering van babyverzorging, dameshygiëne en verzorging van volwassenen. De technologie achter de patentaanvragen werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met klanten, leveranciers, consumentengroepen en andere partners. In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal octrooiaanvragen en octrooiverleningen voor Ontex sterk, waardoor het zijn eigen recordaantal aanvragen overtrof. Ontex bezit momenteel meer dan 600 patenten en aanvragen en heeft in 2023 nog eens 15 nieuwe patentfamilies aan zijn portfolio toegevoegd.



Annick De Poorter , Chief Innovation and Sustainability Officer bij Ontex, licht toe: "Ik ben er trots op dat Ontex in de top 10 van octrooiaanvragen staat, naast Belgische multinationals, prestigieuze universiteiten en onderzoeksinstellingen. Het streven van Ontex naar innovatie op het vlak van private label sluit aan bij de evoluerende behoeften van de consument, vooral in economische periodes die gekenmerkt worden door inflatie. Onze innovaties bieden bescherming, comfort en een goede pasvorm tegen concurrerende prijzen, en dat alles met oog voor duurzaamheid. Dit maakt het dagelijkse leven voor mensen van alle generaties eenvoudiger."

