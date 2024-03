Umicore publie son rapport annuel intégré 2023 : Nous conduisons la transformation du futur





Umicore a publié son rapport annuel intégré : Driving transformation for the future, offrant une vue d'ensemble complète des performances stratégiques, financières, opérationnelles et ESG (environnement, social et gouvernance) du Groupe pour l'année 2023.

"Les résultats d'Umicore pour l'année 2023 ont démontré notre capacité à générer des cash-flows et des marges solides dans des conditions de marché difficiles. 2023 a également été l'année de la transformation pour l'avenir, après avoir établi les bonnes bases pour la réussite de notre stratégie 2030 RISE. Battery Materials a fortement progressé sur sa trajectoire de croissance, avec des contrats d'approvisionnement fermes au service de nos clients mondiaux dans le domaine de l'automobile et des batteries, grâce à nos chaînes d'approvisionnement "locales pour locales" et à une vaste feuille de route en matière de technologie des batteries. Les progrès réalisés dans la décarbonisation de nos activités se sont traduits par une électricité renouvelable couvrant plus de 40 % de nos besoins en électricité, et nous avons renforcé notre Conseil de Direction avec deux nouveaux rôles axés sur la technologie et le personnel - des éléments essentiels de notre stratégie 2030 RISE. Ces étapes, et bien d'autres encore, ont été franchies grâce à l'engagement de nos collègues du monde entier et nous permettent d'aborder avec confiance la prochaine étape de notre parcours", a déclaré Mathias Miedreich, CEO d'Umicore.





Étapes stratégiques vers 2030 RISE

Dans le domaine des matériaux pour batteries de véhicules électriques, la construction d'une nouvelle usine au Canada a commencé. Il s'agit de la dernière étape de l'établissement d'une présence mondiale dans la production de matériaux pour batteries, qui s'appuie sur des contrats d'approvisionnement à long terme avec des clients du secteur automobile et du secteur des batteries dans le monde entier, ainsi que sur d'importantes subventions publiques. La coentreprise IONWAY d'Umicore avec PowerCo de Volkswagen a décidé de construire sa première usine de matériaux pour batteries à Nysa, en Pologne, à côté de l'usine existante d'Umicore. Un an et demi après le lancement de sa stratégie 2030 RISE, Umicore a annoncé en octobre un carnet de commandes de matériaux pour batteries de 190 gigawattheures (GWh) de volumes de matériaux cathodiques sous contrat pour 2027 et de 270 GWh pour 2030, tout en réduisant ses besoins d'investissement prévus pour 2022-26 afin d'exécuter le carnet de commandes. Au sein de Catalysis, la pose de la première pierre de l'usine de catalyseurs pour piles à combustible à grande échelle d'Umicore en Chine a marqué une nouvelle étape, répondant à la demande croissante d'hydrogène vert. Umicore a lancé un programme " Efficiency for Growth " à l'échelle du Groupe afin de s'adapter à un contexte mondial de plus en plus difficile, tout en renforçant son état d'esprit d'amélioration continue et d'excellence dans l'exécution de sa trajectoire de croissance.





Des flux de trésorerie et des marges solides au cours d'une année difficile

Les résultats 2023 d'Umicore ont démontré la résilience du Groupe malgré les vents contraires significatifs liés à la baisse des prix des platinoïdes (PGM) et à la hausse de l'inflation, et après avoir augmenté ses investissements en vue d'une croissance future, notamment dans Battery Materials. Umicore a réalisé une solide marge d'EBITDA ajusté de 25 % - en ligne avec la marge de plus de 20 % de la stratégie 2030 RISE - et un important flux de trésorerie opérationnel libre de € 332 millions. Ces résultats ont été obtenus grâce à la discipline financière, à l'accélération des gains d'efficacité par le lancement de son programme "Efficiency for Growth" et à l'extension de la couverture stratégique des métaux en termes de durée et de proportion de ces contrats, au profit de flux de trésorerie plus prévisibles. Les bénéfices légèrement plus élevés d'Energy & Surface Technologies sont dus à une contribution unique de Battery Materials. Catalysis a enregistré des résultats record pour la troisième année consécutive, tandis que Recycling a de nouveau affiché des rendements très élevés sur le capital investi, bien au-delà des niveaux d'avant 2020.





ESG

Le plan de transition climatique d'Umicore souligne notre engagement en faveur de l'action climatique, de la résilience et de la transparence. Ainsi, Umicore a progressé dans la décarbonisation de ses activités, plus de 40 % de ses besoins en électricité provenant d'énergies renouvelables. Ses activités européennes, y compris deux des deux plus grands sites d'Umicore dans le monde, situés en Belgique, ont été alimentées par 57% d'électricité renouvelable. En termes d'approvisionnement responsable, Umicore a étendu ses cadres d'approvisionnement durable et ses audits par des tiers du cobalt, nickel et lithium.





Note

Umicore s'est engagée à divulguer pleinement sa valeur et son impact sur la société grâce à une transparence accrue et à des cadres de reporting supplémentaires. Le rapport est publié conformément aux normes GRI1. Les rapports extra-financiers sont alignés sur la taxonomie de l'UE2, la SASB3 et la TCFD4.

Pour lire le rapport complet, veuillez consulter la page web de notre rapport annuel . La version néerlandaise est disponible ici .





A propos d'Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre business groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore, ainsi que ses activités de R&D, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale, qui compte plus de 11 900 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3 milliards) en 2023.





Pour plus d'informations

Relations avec les investisseurs

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com



Benoît Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com

Relations avec les médias

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com











1 https://www.globalreporting.org/

2 https://eu-taxonomy.info/

3 https://sasb.ifrs.org/

4 https://www.fsb-tcfd.org/