Umicore publiceert haar geïntegreerd jaarverslag voor 2023: We sturen de transformatie van de toekomst aan

Umicore heeft haar Geïntegreerd Jaarverslag gepubliceerd “We sturen de transformatie van de toekomst aan” , met een uitgebreid overzicht van de strategische, financiële, operationele en ESG (environmental, social and governance) prestaties van de Groep over het jaar 2023.

"De resultaten van Umicore voor 2023 toonden aan dat we in staat zijn om sterke kasstromen en marges te leveren ondanks uitdagende marktomstandigheden. 2023 was ook het jaar van de transformatie voor de toekomst, nu we de juiste fundamenten hebben gelegd voor het succes van onze 2030 RISE-strategie. Battery Materials boekte mooie vooruitgang op haar groeitraject met sterke toeleveringscontracten voor onze auto- en batterijklanten wereldwijd vanuit onze 'local-for-local' toeleveringsketens en met een breed gamma batterijtechnologieën. De vooruitgang in het koolstofvrij maken van onze activiteiten vertaalde zich in het gebruik van hernieuwbare elektriciteit voor meer dan 40% van onze elektriciteitsbehoeften, en we versterkten onze directieraad met twee nieuwe functies gericht op technologie en op onze mensen - kernelementen van onze 2030 RISE-strategie. Deze en vele andere mijlpalen hebben we bereikt dankzij de toegewijde betrokkenheid van onze collega's wereldwijd en betekenen dat we vol vertrouwen aan de volgende fase van onze reis beginnen," zei Mathias Miedreich, CEO van Umicore.





Strategische mijlpalen op weg naar 2030 RISE

In Battery Materials voor elektrische voertuigen startte de bouw van de nieuwe fabriek in Canada. Dit was meteen de laatste stap in het uitbouwen van een wereldwijde productievoetafdruk van batterijmaterialen. De fabriek wordt ondersteund door vaste langetermijncontracten met auto- en batterijklanten over de hele wereld en aanzienlijke overheidssubsidies. Umicore's joint venture IONWAY met Volkswagen's PowerCo besliste om haar eerste fabriek voor batterijmaterialen in Nysa, Polen, te bouwen, naast de bestaande fabriek van Umicore. Amper anderhalf jaar na de lancering van haar 2030 RISE-strategie kondigde Umicore in oktober een orderboek voor batterijmaterialen aan van 190 gigawattuur (GWh) gecontracteerde volumes kathodematerialen voor 2027 en 270 GWh voor 2030. Tegelijkertijd kon Umicore haar verwachte investeringsbehoeften voor 2022-26 om dat orderboek uit te voeren, verlagen. In Catalysis betekende de eerste steenlegging van de grootschalige brandstofcelkatalysatorenfabriek in China die tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar groene waterstof, een nieuwe mijlpaal. Umicore lanceerde een "Efficiency for Growth"-programma voor de hele Groep om zich aan te passen aan een steeds uitdagendere globale context, terwijl ze de mentaliteit van voortdurende verbetering blijft versterken en uitmuntendheid nastreeft in de uitvoering van haar groeitraject.





Sterke kasstromen en marges in een moeilijk jaar

De resultaten van Umicore voor 2023 toonden de veerkracht van de Groep, zelfs met aanzienlijke tegenwind van lagere PGM-prijzen (platinagroep-metalen) en hogere inflatie en ondanks hogere investeringen voor toekomstige groei, met name in Battery Materials. Umicore realiseerde een sterke aangepaste EBITDA-marge van 25% - in lijn met de marge van haar 2030 RISE-strategie van meer dan 20% - en een sterke operationele vrije kasstroom van € 332 miljoen. Deze resultaten werden bereikt dankzij financiële discipline, versnelde efficiëntieverbeteringen door de lancering van het "Efficiency for growth"-programma en door de bredere strategische indekking van metalen - wat betreft de duur en het aandeel - ten voordele van meer voorspelbare kasstromen. De licht hogere resultaten bij Energy & Surface Technologies waren te danken aan éénmalige effecten op de resultaten binnen Battery Materials. Catalysis boekte recordresultaten voor het derde opeenvolgende jaar, terwijl Recycling opnieuw zeer hoge rendementen op geïnvesteerd kapitaal rapporteerde, ruim boven de niveaus van vóór 2020.





ESG (Environment, Social, Government)

Umicore’s Klimaattransitieplan onderstreept ons engagement voor klimaatactie, veerkracht en transparantie. Umicore boekte dan ook vooruitgang in het koolstofvrij maken van haar activiteiten: meer dan 40% van haar elektriciteitsbehoeften werden gedekt door hernieuwbare energie. De Europese activiteiten, waaronder de twee grootste sites van Umicore wereldwijd die zich in België bevinden, werden voor 57% gevoed met hernieuwbare energie. Op het vlak van verantwoorde bevoorrading breidde Umicore haar duurzame bevoorradingskaders en audits door derden uit van kobalt tot nikkel en lithium.





Opmerking

Umicore engageert zich om haar waarde voor en impact op de samenleving volledig bekend te maken met meer transparantie en aanvullende rapporteringskaders. Het verslag wordt gepubliceerd in overeenstemming met de GRI1 normen. De niet-financiële verslaggeving is afgestemd op de EU Taxonomy2, SASB3 en TCFD4.

Ga om het volledige verslag te lezen naar de webpagina van ons jaarverslag . De Nederlandse versie is hier beschikbaar.





Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.





Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.





De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.





