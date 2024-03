ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

22.3.2024 KLO 12.00



Orionin Kuopion tehdasta koskeneet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut ovat päättyneet – yhtiö on päättänyt jatkaa tehtaan tuotannon ulkoistuksen selvittämistä

Orion Oyj ilmoitti 19.2.2024 arvioivansa Global Operations -toimintoonsa kuuluvan Kuopion lääketehtaan tuotannon mahdollista ulkoistusta Suomen ulkopuolelle. Arviointiin liittyneet yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut on nyt saatu päätökseen.

Muutosneuvotteluissa käsiteltiin ulkoistuksen vaihtoehtoja ja henkilöstövaikutuksia. Orion on päättänyt jatkaa tehtaan tuotannon ulkoistuksen selvittämistä. Arvio aikataulusta on, että tehdas tulisi jatkamaan toimintaansa vähintään kesään 2026.

Kaikille muutosneuvottelujen piirissä olleille noin 40 henkilölle tarjotaan vastaavan tasoista työtä Orionin muilta tuotantopaikkakunnilta Suomessa. Muutosneuvottelut koskivat Kuopion tehtaan koko tuotannollisissa tehtävissä ja tuotantoa tukevissa tehtävissä toimivaa henkilöstöä. Muu Kuopiossa työskentelevä henkilöstö ei ollut muutosneuvottelujen piirissä.

Kuopion tuotannon ulkoistamista koskevan arvioinnin taustalla ovat olleet tehtaan heikko kilpailukyky, alhainen käyttöaste, lääkealan lisääntyvät laatuvaatimukset sekä korkeat investointitarpeet.

Orionin tuotantolaitos Kuopiossa on keskittynyt nestemäisiin lääkkeisiin ja itsehoidon valmisteisiin. Tunnetuimpia Kuopiossa valmistettavia tuotteita ovat nenäsumutteet, yskänlääkkeet ja korvatipat. Nämä valmisteet säilyisivät jatkossakin Orionin tuoteportfoliossa.

Orionin Global Operations -toiminnoissa sekä laatutoiminnoissa työskentelee yhteensä noin 1 900 henkilöä. Global Operations muodostuu tuotannosta Orionin omilla tehtailla Espoossa, Turussa, Kuopiossa ja Salossa, ulkopuolisesta toimittajaverkostosta, hankinnasta sekä Fermion Oy:sta, joka valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Hangossa ja Oulussa.



