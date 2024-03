ORION OYJ

Muutos Orion-konsernin johtoryhmässä: muutos Orionin konsernitasoisissa toiminnoissa

Orionin konsernitasoisissa toiminnoissa tehdään seuraava muutos: Corporate Strategy and Program Management (CSPMO) -yksikkö siirtyy osaksi Finance and Corporate Business Development -yksikköä.

Muutoksella vahvistetaan konsernin ohjausta ja luodaan yhtenäisempi toimintamalli Orionin liiketoimintojen tukemiseen. Muutoksen seurauksena johtaja Virve Laitinen jää pois Orion-konsernin johtoryhmästä ja hän raportoi jatkossa CSPMO-yksikön johtajana Orion-konsernin talousjohtajalle. Muutos astuu voimaan 1. huhtikuuta 2024 alkaen.

