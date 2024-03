AS-i Pro Kapital Grupp omandas osaluse Itaalia kinnisvaraettevõttes

24. juulil 2023 avaldas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) teate, et on allkirjastanud eellepingu, millega kavatseb osta 67,5% osaluse ettevõttes Preatoni Nuda Proprieta S.R.L (registreeritud Milanos, Itaalias). Antud lepingu sõlmimisega reserveeris Pro Kapital oma õigused soetada ettevõtte osalus ning viis läbi due diligence’i. Eellepingu kohaselt oli Pro Kapitalil aega 31. märtsini 2024 otsustada ostu lõpuleviimise või ostust loobumise üle.

22. märtsil 2024 sõlmis Pro Kapital osade ostu-müügilepingu, millega omandas 67,5% osaluse ettevõttes Preatoni Nuda Proprieta S.R.L