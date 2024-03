Fejl i indre værdi i Kapitalforeningen BLS Invest

Det skal oplyses, at der den 22. marts 2024 i tidsrummet 9:30 til kl. 12:00 er offentliggjort forkerte NAV-værdier for nedenstående to afdelinger i Kapitalforeningen BLS Invest. Afdelingerne har været undervurderet grundet fejl i underliggende priser i afdelingerne.

Navn ISIN Fejl Danske Aktier KL DK0060188902 0,70% Danske Aktier Akk. DK0061143260 0,63%





Afsluttende kan det oplyses, at børsmæglerforeningen er orienteret herom. Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til NPA.PM@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk.



Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S



Tage Fabrin-Brasted

Direktør

tlf. 44 55 91 60

mail tfb@nykredit.dk