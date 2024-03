Uddrag fra generalforsamling afholdt den 22. marts 2024 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2023 havde været et samlet overskud på 3,06 mia. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2023 udgjorde 35,69 mia. kr.

Årsrapport, udbytteprocenter, bestyrelsens honorar og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

De hidtidige fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og Ulrik Lundsfryd blev nyvalgt. Bestyrelsen består herefter af fem medlemmer.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

