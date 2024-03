TOUAX : Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2023

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 22 mars 2024 17 : 45

LA SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

Le document d’enregistrement universel 2023 de TOUAX SCA a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 22 mars 2024 sous le numéro D.24-0160.

Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans l’espace documents du site internet de TOUAX (www.touax.com) rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes, les informations relatives aux honoraires de ces derniers et le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est l’un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT – Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe