COMMUNIQUE DE PRESSE

Information réglementée • Information privilégiée • Bruxelles, 22 mars 2024 – 19h30 (CET)

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER (EN TOUT OU EN PARTIE), DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS, VERS OU DEPUIS TOUTE JURIDICTION OÙ CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES DE CETTE JURIDICTION.

LE PRESENT COMMUNIQUE RELEVE DE LA REGLE 2.8 DU UK CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS (LE « CODE »).

CETTE ANNONCE CONTIENT DE L’INFORMATION PRIVILEGIEE

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Ageas SA/NV annonce qu’aucune offre ne sera faite pour Direct Line Insurance Group plc

Ageas SA/NV (« Ageas ») annonce qu’après les deux tentatives récentes d’établir un dialogue avec le Conseil d'Administration de Direct Line Insurance Group plc (« Direct Line ») concernant l'acquisition par Ageas de la totalité du capital émis et à émettre de Direct Line, qui ont toutes les deux été rejetées, il ne fera pas d'offre pour Direct Line. Suite à ce communiqué, Ageas (et toute personne agissant de concert avec lui) sera, sauf accord du UK Panel on Takeovers and Mergers (le « Panel »), lié par les restrictions contenues dans la Règle 2.8 du Code.

Pour les besoins de la Règle 2.8 du Code, Ageas (et toute personne agissant de concert avec lui) se réserve le droit d'annoncer une offre ou une offre éventuelle pour Direct Line ou de faire ou de participer à une offre ou offre éventuelle pour Direct Line et/ou de prendre toute autre action par ailleurs interdite en vertu de la Règle 2.8 du Code dans les six mois suivant la date de cette annonce dans les circonstances décrites dans la Note 2 à la Règle 2.8 du Code : (i) avec l'accord du Conseil d'Administration de Direct Line ; (ii) si un tiers (y compris un autre offrant potentiel publiquement identifié) annonce une intention ferme de faire une offre pour Direct Line ; (iii) si Direct Line annonce une dérogation à la Règle 9 (voir la Note 1 dans les notes sur les dérogations à la Règle 9) ou une prise de contrôle inversée (telle que définie dans le Code) ; ou (iv) si le Panel détermine qu'il y a eu un changement important de circonstances.

Le 19 janvier 2024, Ageas a soumis au Conseil d’Administration de Direct Line une première proposition d'offre éventuelle (l’« Offre Eventuelle Initiale ») pour acquérir la totalité du capital émis et à émettre de Direct Line. Les termes de l’Offre Eventuelle Initiale ont été améliorés le 9 mars 2024 et détaillés dans une annonce (l’« Offre Eventuelle Améliorée ») faite le 13 mars 2024. Ageas estime que la proposition, selon ces termes, aurait créé une valeur significative tant pour les deux groupes d’actionnaires que pour les autres parties prenantes.

Tout au long du processus, Ageas a constamment cherché à s'engager avec le Conseil d'Administration de Direct Line. Ageas regrette de ne pas avoir pu travailler de manière collaborative avec le Conseil d'Administration de Direct Line en vue d'une Offre Ferme. Ageas n'a pas été en mesure d'identifier des éléments supplémentaires sur la base des informations publiques disponibles qui justifieraient des ajustements significatifs aux termes de son offre éventuelle. Par conséquent, conformément à sa discipline financière, Ageas a décidé de ne pas faire d'Offre Ferme.

Ageas continue de croire en l'attractivité sous-jacente et les opportunités futures du secteur des assurances pour les particuliers au Royaume-Uni et le rôle d’Ageas UK dans ce marché, étayées par sa transformation réussie au cours des dernières années. Ageas UK continuera d'exécuter sa stratégie d'assurance concentrée sur les particuliers, aux côtés de ses précieux partenaires de distribution.

Ageas reste concentré sur l'exécution de sa stratégie, en tant que groupe de sociétés locales surpassant leurs marchés et bénéficiant de synergies au sein du groupe. Ageas réaffirme sa confiance dans la réalisation de tous ses objectifs financiers et opérationnels déclarés dans le cadre d’Impact24, grâce à la forte performance de ses entités opérationnelles. Les fondations solides du groupe soutiennent ses ambitions de croissance attrayante des dividendes, conformément aux ambitions déclarées d'Impact24, et au-delà de ce cycle stratégique.

Hans De Cuyper, le CEO d'Ageas, a déclaré :

« Nous avions espéré aboutir à un accord sur une Offre Ferme recommandée conjointement avec le Conseil d'Administration de Direct Line. Cependant, je suis convaincu que, vu les circonstances, nous avons pris la bonne décision de ne pas faire d'offre, en restant fidèles à ce que nous sommes et à nos principes en termes de maintien d’une approche amicale, et en respectant notre discipline financière. Je tiens sincèrement à remercier nos employés, et nos conseils qui ont délivré une performance exceptionnelle pour explorer cette opportunité, et nos investisseurs pour leur confiance continue en notre société. »

Linklaters LLP agit en qualité de conseil juridique d’Ageas.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-Vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 44.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 17 milliards en 2023.

