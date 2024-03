PERSBERICHT

Gereglementeerde informatie • Voorwetenschap • Brussel, 22 maart 2024 – 19u30 (CET)

Ageas SA/NV kondigt aan dat er geen bod wordt uitgebracht op Direct Line Insurance Group plc

Ageas SA/NV ("Ageas") kondigt aan dat, na de twee recente pogingen om in overleg te gaan met de Raad van Bestuur van Direct Line Insurance Group plc ("Direct Line") over de overname door Ageas van het volledige geplaatste en nog uit te geven aandelenkapitaal van Direct Line, die allebei werden afgewezen, Ageas geen bod zal uitbrengen op Direct Line. Als gevolg van deze aankondiging zal Ageas (en enige personen die in onderling overleg met de onderneming handelen), behoudens mits toestemming van het UK Panel on Takeovers and Mergers (het "Panel"), gebonden zijn aan de beperkingen die zijn opgenomen in Regel 2.8 van de Code.

Voor doeleinden van Regel 2.8 van de Code, behoudt Ageas (en enige personen die in onderling overleg met Ageas handelen) zich het recht voor om een bod of mogelijk bod op Direct Line aan te kondigen of een bod of mogelijk bod op Direct Line uit te brengen of daaraan deel te nemen en/of enige andere actie te ondernemen die anderszins is uitgesloten onder Regel 2.8 van de Code binnen zes maanden na de datum van deze aankondiging in de volgende omstandigheden zoals beschreven in Toelichting 2 bij Regel 2.8 van de Code: (i) met de instemming van de Raad van Bestuur van Direct Line; (ii) indien een derde (met inbegrip van een andere publiek geïdentificeerde mogelijke bieder) een vast voornemen aankondigt om een bod op Direct Line uit te brengen; (iii) indien Direct Line een vrijstelling van Regel 9 aankondigt (zie Toelichting 1 in de toelichtingen over de Vrijstellingen van Regel 9) of een omgekeerde overname (zoals gedefinieerd in de Code); of (iv) indien het Panel bepaalt dat er een wezenlijke verandering van omstandigheden heeft plaatsgevonden.

Op 19 januari 2024 heeft Ageas de Raad van Bestuur van Direct Line een eerste voorstel van mogelijk bod (het “Initiële Mogelijke Bod”) voorgelegd om het volledige geplaatste en nog uit te geven aandelenkapitaal van Direct Line te verwerven. De voorwaarden van het Initiële Mogelijke Bod werden op 9 maart 2024 verbeterd en zijn uiteengezet in de aankondiging van 13 maart 2024 (het “Verbeterde Mogelijke Bod”). Ageas is van mening dat het voorstel, onder deze voorwaarden, aanzienlijke waarde zou hebben gecreëerd voor beide groepen van aandeelhouders en andere belanghebbenden.

Gedurende het gehele proces heeft Ageas altijd toenadering gezocht tot de Raad van Bestuur van Direct Line. Ageas betreurt dat het niet in staat is geweest om samen met de Raad van Bestuur van Direct Line te werken aan een aanbevolen Vast Bod. Ageas was niet in staat bijkomende elementen te identificeren op basis van de publiek beschikbare informatie die aanzienlijke aanpassingen van de voorwaarden van het mogelijk bod zouden rechtvaardigen. Daarom heeft Ageas, in lijn met zijn financiële discipline, besloten geen Vast Bod uit te brengen.

Ageas blijft geloven in de onderliggende aantrekkelijkheid en toekomstige mogelijkheden van de particuliere verzekeringssector in het Verenigd Koninkrijk en de rol van Ageas UK in deze markt, ondersteund door de succesvolle ommekeer in de afgelopen jaren. Ageas UK zal zijn gerichte strategie op het gebied van particuliere verzekeringen samen met zijn gewaardeerde distributiepartners blijven uitvoeren.

Ageas blijft gefocust op de uitvoering van zijn strategie als een groep van lokale bedrijven die outperfomer zijn in hun markten en genieten van de synergieën binnen de Groep. Ageas herhaalt zijn vertrouwen om de gestelde Impact24 financiële en operationele doelstellingen te kunnen realiseren dankzij de sterke prestaties van de operationele entiteiten. De stevige funderingen van de Groep ondersteunen onze ambities voor een aantrekkelijke dividendgroei in lijn met onze uitgedrukte Impact24 ambities en na deze strategische cyclus.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas, zei:

"We hadden gehoopt om samen met de Raad van Bestuur van Direct Line overeenstemming te bereiken over een gezamenlijk aanbevolen Vast Bod. Ik ben er echter van overtuigd dat we gezien de omstandigheden de juiste beslissing hebben genomen om geen bod uit te brengen, trouw blijvend aan wie we zijn en waar we voor staan in termen van het behouden van een vriendelijke benadering en het respecteren van onze financiële discipline. Ik wil mijn oprechte dank uitspreken aan onze werknemers en adviseurs die uitstekend werk hebben geleverd bij het onderzoeken van deze mogelijkheid, en aan onze investeerders voor hun blijvende vertrouwen in ons bedrijf."

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met een geschiedenis van bijna 200 jaar. Ageas biedt particuliere en zakelijke klanten levens- en niet levensverzekeringsproducten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, vandaag en morgen, en houdt zich daarnaast bezig met herverzekeringsactiviteiten. Als één van de grotere Europese verzekeringsmaatschappijen concentreert Ageas haar activiteiten in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Ageas heeft succesvolle verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van volledige dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het actief is. Het vertegenwoordigt een personeelsbestand van ongeveer 50.000 mensen en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 17 miljard in 2023.

