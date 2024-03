Tenaris Presenta Reporte Anual 2023, Reporte de Sustentabilidad 2023, y Convoca a la Asamblea General Anual de Accionistas y a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

LUXEMBURGO, March 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y Mexico: TS y EXM Italia: TEN) presentó hoy su reporte anual 2023 y su reporte de sustentabilidad 2023, ante la Bolsa de Valores de Luxemburgo (Luxembourg Stock Exchange), ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Comisión “SEC”) y ante los reguladores de los mercados donde cotizan sus valores. Estos reportes (que contienen la información financiera y no financiera requerida por la ley de Luxemburgo, para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, incluyendo los estados contables consolidados de Tenaris al y por el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, los estados contables de Tenaris al 31 de diciembre de 2023 y los informes de los auditores externos, y el informe de gestión consolidado y las certificaciones de la gerencia) están disponibles en la página web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo en www.bourse.lu/regulated-information-oam, en la página web de la SEC en www.sec.gov, y en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com.



Los tenedores de acciones o ADSs de Tenaris, y cualquier otra parte interesada, pueden solicitar una copia impresa de cualquiera de estos reportes, sin cargo, a través de nuestra página web en ir.tenaris.com/tools/printed-materials.

Adicionalmente, el día 25 de marzo de 2024 Tenaris convocará a su Asamblea General Anual de Accionistas a ser celebrada el 30 de abril de 2024, a las 15:00 (hora de Europa Central) y a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada inmediatamente después de la finalización de la Asamblea General Anual de Accionistas. El aviso de la convocatoria (que incluye el orden del día para las asambleas y los procedimientos para asistir y/o votar en las asambleas) se publicará en aquellos periódicos y se presentará a los reguladores, de conformidad con las normas aplicables, y estará disponible en la página web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo en www.bourse.lu/regulated-information-oam, en la página web de la SEC en www.sec.gov, y en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com.

Los siguientes documentos estarán disponibles en la página web de Tenaris en ir.tenaris.com a partir de la fecha del aviso de convocatoria:

información sobre la cantidad de total acciones y derechos de voto a la fecha de la convocatoria de asamblea;

el cuaderno del informe sobre las asambleas de accionistas (que incluye los procedimientos para asistir y/o votar en las asambleas, y los reportes sobre cada punto del orden del día y las resoluciones que se propone adoptar en las asambleas);

el reporte anual 2023;

el reporte de sustentabilidad 2023;

el informe de remuneración para el año 2023;

la política de remuneración propuesta;

las modificaciones propuestas a los estatutos de la Compañía; y

los formularios requeridos para asistir y/o votar en las asambleas.

Copias de estos documentos estarán también disponibles sin cargo, en la oficina registrada de la Compañía en Luxemburgo entre las 10:00 y 17:00 (hora de Europa Central). Además, los accionistas inscritos en el registro de la Compañía podrán solicitar copias electrónicas de estos documentos sin cargo a: investors@tenaris.com.

Tenaris es líder global en la provisión de tubos y servicios para la industria energética mundial, así como para otras aplicaciones industriales.

