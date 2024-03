Le plus international des salons, Alimentaria&Hostelco, confirme la vigueur de l’industrie alimentaire et sa dynamique d’innovation

BARCELONE, Espagne, 24 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria&Hostelco, le principal salon professionnel dédié aux secteurs de l’alimentation et des boissons, de la restauration et de l’hôtellerie, a fermé ses portes hier sur une édition marquée par une forte participation internationale. L’événement a une fois de plus rassemblé l’ensemble des acteurs du secteur, et mis en lumière les grands axes et les tendances de l’industrie. Du 18 au 21 mars, le salon qui s’est déroulé à Barcelone, en Espagne, a mis l’accent sur la présentation de produits plus durables et plus sains, mais aussi sur les solutions d’intelligence artificielle et de robotique appliquées au secteur Horeca (hôtellerie, restauration et cafés).

Plus de 3 200 exposants en provenance de 68 pays se sont efforcés de promouvoir le commerce, l’internationalisation et la compétitivité dans des secteurs stratégiques de l’économie espagnole. Le salon a accueilli près de 107 900 professionnels, dont 25 % de visiteurs internationaux originaires de 120 pays. Avec un impact économique estimé à hauteur de 180 millions d’euros, les recettes du salon Alimentaria&Hostelco reflètent bien l’ampleur de l’événement, qui a occupé près de 100 000 m2 d’espace d’exposition net, soit la quasi-totalité du site Gran Vía de la Fira de Barcelona.



Cette édition a réuni plus de 900 entreprises internationales, au premier rang desquelles des entreprises italiennes, et marque le très net retour des entreprises asiatiques, notamment chinoises, sud-coréennes et thaïlandaises.



Le salon a réaffirmé son leadership en renforçant la complémentarité des secteurs représentés et en prenant la forme d’une idéale plateforme d’affaires pour ses exposants. Au nombre des participants, 2 200 acheteurs de taille significative et représentant des marchés stratégiques pour l’exportation d’équipements alimentaires et d’hôtellerie, notamment vers l’Union européenne, les États-Unis ou l’Amérique latine, ont pris part à quelque 13 500 réunions avec des entreprises.

Le programme s’est principalement axé sur l’innovation alimentaire, la gastronomie et l’essor des protéines, mais aussi sur les dernières tendances du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. À ce titre, le salon Alimentaria&Hostelco a proposé plus de 350 activités auxquelles ont participé près de 700 éminents experts et chefs de prestige.

Le salon a permis de présenter des centaines d’innovations, y compris des aliments fonctionnels et plus sains. La transformation numérique traversée par le secteur s’est également confirmée. Le salon a notamment permis de faire découvrir au public comment les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle s’intègrent dans l’industrie et ses services au moyen de robots et de nouvelles solutions conçues pour optimiser la gestion des restaurants et des ressources, la maintenance, le service à la clientèle et la durabilité.

La prochaine édition du salon professionnel consacré au commerce équitable organisé par la Fira de Barcelona se tiendra du 23 au 26 mars 2026.