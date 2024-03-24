最具全球影响力的 Alimentaria&Hostelco 彰显食品行业的强劲实力和创新活力

巴塞罗那，西班牙, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 食品、饮料、餐饮服务和酒店设备行业的领先贸易展会 Alimentaria&Hostelco 于昨日圆满落幕。本届展会以高度国际化和活跃的商业氛围为特点，再次成功汇集整个行业，并引领行业主要发展方向和趋势。 本届展会于 3 月 18 日至 21 日在巴塞罗那（西班牙）举办，展示了更可持续、更健康的产品，以及面向餐饮酒店行业的人工智能和机器人解决方案。

共有来自 68 个国家/地区的 3200 多家企业参展，旨在促进西班牙经济战略性领域的业务发展、国际化和竞争力。 约 107,900 名专业人士观展，其中 25% 来自 120 个国家/地区。 据估计，Alimentaria&Hostelco 展会经济影响达 1.8 亿欧元，这一数字体现了该展会的强大实力。净展览面积近 100,000 平方米，几乎占据了 Fira de Barcelona 的 Gran Vía 展馆的全部空间。



本届展会有 900 多家国际企业参加，其中意大利企业占比最高，来自中国、韩国和泰国等地的亚洲企业数量也有显著回升。



本届展会加强了其代表行业的互补性，为专业人士提供了一个绝佳的商业平台，再次彰显其领先地位。 来自欧盟、美国和拉丁美洲等食品和酒店设备出口战略市场的 2200 个重要采购商应邀参加本届展会，他们与参展商进行了约 13,500 次会谈。

Alimentaria&Hostelco 举办了 350 多项活动，主要涵盖食品创新、美食、蛋白质兴起以及酒店业最新趋势，吸引了近 700 名知名专家和厨师参与。

展会上展示了数百项创新成果，包括功能性食品和健康食品。 展会还体现了该行业正在经历的数字化转型，展示了新技术和人工智能如何通过机器人和新解决方案整合到行业和服务中，从而优化餐厅管理和资源、维护、客户服务和可持续性。

Fira de Barcelona 举办的下一届展会将于 2026 年 3 月 23 日至 26 日举行。