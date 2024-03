Cellebrite Revoluciona a Coleta de Dados com Solução SaaS Inovadora, Parte Integral da Plataforma Case-to-Closure da Empresa

TYSONS CORNER, Va., e PETAH TIKVA, Israel, March 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder em soluções de Investigação Digital, apresentou hoje o Cellebrite Endpoint Inspector SaaS. Este modelo aprimorado de entrega do produto Endpoint Inspector, líder do setor, oferece aos clientes corporativos e provedores de serviços de eDiscovery recursos forenses digitais de última geração que permitem a coleta e análise simplificadas de dados de diversos dispositivos remotos, tudo dentro de uma estrutura segura, unificada com consentimento.

Com a evolução do conjunto de soluções SaaS da Cellebrite na sua plataforma Case-to-Closure, as organizações agora podem implantar rapidamente a coleta remota de dados direcionada e contínua para a aquisição mais rápida de informações críticas, reduzindo o tempo da coleta de dados de dias para minutos. Isso permite que os examinadores recuperem mensagens da nuvem em cooperação com os custodiantes. A solução complementa a oferta SaaS baseada no uso de Cellebrite para coleta de dados móveis no setor privado, o Endpoint Mobile Now. Como provedor de primeira linha para profissionais de eDiscovery, o Endpoint Inspector SaaS oferece às organizações uma plataforma centralizada com visibilidade em tempo real dos status de coleta. Essa eficiência elimina a necessidade de várias ferramentas ou rastreamento manual em planilhas, enquanto suas atualizações automáticas para novas versões do software do dispositivo reduzem os riscos associados às atualizações frequentes do dispositivo.

"Com a rápida adoção de soluções SaaS, é fundamental que nossos sistemas não apenas fiquem à frente dos avanços tecnológicos, mas também sigam os mais altos padrões éticos e legais", disse Ronnen Armon, Diretor de Tecnologias de Produtos da Cellebrite. "O Cellebrite Endpoint Inspector SaaS está na vanguarda disso, garantindo que os examinadores possam coletar dados com eficiência de uma variedade de dispositivos, independentemente da localização, sem gerenciamento do software nem comprometimento do consentimento e da segurança."

A Cellebrite se dedica a liderar o setor não apenas em inovação tecnológica, mas também em práticas éticas. O Inspetor de Endpoint SaaS opera estritamente dentro de uma estrutura baseada em consentimento, garantindo que todas as atividades sejam transparentes e autorizadas pelos proprietários do dispositivo. Esta abordagem é fundamental para os nossos valores e está incorporada em todos os aspectos da nossa solução.

Para mais informações:

Descubra como o Cellebrite Endpoint Inspector SaaS pode transformar a coleta e a análise de dados da sua empresa. Visite-nos em https://enterprise.cellebrite.com/Cellebrite-endpoint-inspector/

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com , https://investors.cellebrite.com , ou siga-nos no Twitter em @ Cellebrite .

Sobre a Cellebrite Enterprise Solutions

Em um mundo que está evoluindo rapidamente, a Cellebrite Enterprise Solutions olha além do horizonte ao criar soluções para manter os dados ao alcance, transformá-los e revelar insights importantes para a proteção da sua empresa e funcionários. Da sede ao escritório em casa, os profissionais e investigadores corporativos de eDiscovery podem acessar endpoints em qualquer lugar com as ofertas de soluções corporativas da Cellebrite.

Mídia

Victor Cooper

Diretor Sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910



Relacionamento com o Investidor

Andrew Kramer

Vice-Presidente, Relacionamento com o Investidor

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760