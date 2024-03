Valneva annonce le dépôt de son Document d’Enregistrement Universel 2023 et de son rapport annuel américain « Form 20-F »

Saint-Herblain (France), 25 mars 2024 – Valneva SE (Nasdaq : VALN; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui le dépôt, le 22 mars 2024, de son Document d’enregistrement universel 2023 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.24-0157, et de son rapport annuel « Form 20-F » auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis.

Le Document d’enregistrement universel 2023 de Valneva – disponible dans son intégralité en français – contient le rapport financier annuel 2023 du Groupe, le rapport de gestion du Groupe, le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise et le rapport de durabilité du Groupe. Le rapport de durabilité est disponible en anglais et en français.

Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de Valneva (https://valneva.com/investors/financial-reports/) et seront également disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org/) et de la SEC (www.sec.gov/), respectivement. Une version imprimée du Document universel d’enregistrement peut être obtenue auprès du Groupe à l’adresse suivante : 6 rue Alain Bombard, 44800 Saint-Herblain, sur simple demande.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.





Contacts Médias et investisseurs

Laetitia Bachelot-Fontaine

VP, Global Communications and European Investor Relations

M +33 (0)6 4516 7099

communications@valneva.com











Joshua Drumm, Ph.D.

VP, Global Investor Relations

M +001 917 815 4520

joshua.drumm@valneva.com













