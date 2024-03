Communiqué de presse du Conseil d'administration de Believe

Paris, le 25 mars - 2024 – Believe a pris acte de la position de l'AMF dans sa lettre du 22 mars 2024 au Président du Comité Ad-Hoc de Believe, indiquant que la renonciation à la Condition du Conseil (telle que définie dans le communiqué de presse du Comité Ad-Hoc publié le 11 mars 2024) à l'offre déposée par un consortium formé par le fonds EQT X, des fonds conseillés par TCV, et M. Denis Ladegaillerie (ensemble, le " Consortium ") n'était pas conforme aux principes régissant les offres publiques d'achat.

Dans son communiqué de presse du 7 mars 2024, Warner Music Group ("WMG") avait annoncé publiquement son intérêt pour un rapprochement potentiel entre WMG et Believe, où WMG pourrait valoriser Believe à un prix d'au moins 17 €/action, coupon attaché.

A la lumière de cet ensemble de circonstances, le conseil d'administration de Believe (votant avec seulement ses membres indépendants participant à la délibération et au vote) a décidé d'inviter WMG à soumettre une offre engageante, inconditionnelle et entièrement financée (l'"Offre Engageante") pour Believe. A cet effet, Believe a donné accès à WMG à une data room incluant un niveau d'informations équivalent à celui consenti au Consortium, sous réserve d'engagement de confidentialité approprié.

Le Conseil d'administration a demandé à WMG de soumettre son Offre Engageante au plus tard le 7 avril 2024.

