Kennisgeving transparantieverklaring

In overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 over de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten, maakt Ontex Group NV (“Ontex”) de verklaring van belangrijke deelnemingen bekend die op 21 maart 2024 werd ontvangen.

Op 20 maart 2024 bezat de Heer Joannes G.H.M. Niessen en Mont Cervin SARL 2.517.540 stemverlenende effecten of stemrechten van Ontex, wat 3,06% van de stemverlenende effecten is, en heeft daarmee de drempel van 3% opwaarts overschreden.

Bijlage