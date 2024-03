ARTEA : Dream Energy et la Banque des Territoires signent un partenariat pour investir 75M€ d’euros dans la recharge ultra rapide

Communiqué de presse

Dream Energy et la Banque des Territoires signent un partenariat pour investir 75M€ d’euros dans la recharge ultra rapide

Le Vésinet, 25 mars 2024 - Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et la Banque des Territoires, annoncent la création d’une société de co-investissement

(joint-venture) détenue respectivement à 51% et 49%, et dotée de 40 millions d’euros de fonds propres. Avec un complément de financement par concours bancaires, à travers notamment des financements du Crédit Agricole (Alsace Vosges), Dream Energy et la Banque des Territoires pourront investir 75 millions d’euros dans la construction et l’exploitation de près de 140 stations de supercharge pour véhicules électriques en France.

Depuis 2007, Dream Energy, filiale du Groupe ARTEA, est un acteur global des énergies renouvelables exploitant un parc français de plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques et détenant une licence de fournisseur d’électricité.

La société exploite également des batteries de stockage et conçoit des smartgrids permettant d’optimiser la gestion électrique d’ensembles immobiliers à haute valeur environnementale. Ces piliers énergétiques que sont la production, la fourniture et le stockage alimentent un ensemble de services, dont la mobilité électrique.

Opérateur de recharge depuis plus de 10 ans, Dream Energy bâtit et exploite un réseau de charge ultra-rapide alimenté par sa propre électricité renouvelable.

Situées le long d’axes routiers importants, et prioritairement domiciliées sur des parkings hôteliers ou de zones commerciales accessibles 24/7, ces stations disposent de bornes de puissance allant jusqu’à 300kW, permettant la recharge de véhicules électriques en près de 20 minutes.

Une joint-venture dédiée au financement d’une mobilité bas-carbone

Cette société de co-investissement vise un programme d’investissement global de plus de 75M€, dont 40M€ financés en fonds propres et quasi-fonds-propres.

Le projet est également soutenu et accompagné par l’ADEME, à travers son programme France 2030 qui a attribué plus de 13 millions d’euros de subventions d’investissement à Dream Energy.

Fort d’un modèle intégré « Producteur – Fournisseur – Opérateur de recharge », Dream Energy crée avec la Banque des Territoires cette joint-venture afin de permettre d’accélérer le développement d’une mobilité bas-carbone. En valorisant l’électricité hydraulique et photovoltaïque produite localement par Dream Energy, ces stations proposent aux électromobilistes une offre de recharge renouvelable et à prix compétitif.

La continuité d’un partenariat historique

A travers ce partenariat, la Banque des Territoires soutient une société française experte des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, et tire profit de ce modèle intégré 100% français afin de contribuer au développement des territoires et aux objectifs de décarbonation. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans une collaboration ancienne entre le Groupe coté ARTEA,

maison-mère de Dream Energy, et la Banque des Territoires, qui sont associés depuis 2010 et qui ont fondé en 2021 la foncière « L’Immobilière Durable ».





Pour Philippe Baudry, Président-Directeur Général d’ARTEA & Dream Energy :

« Ce partenariat confirme le lien solide et de confiance qui unit nos structures depuis 14 ans maintenant. Cette annonce est aussi et surtout la reconnaissance du bien-fondé d’un modèle intégré faisant la part belle aux énergies renouvelables françaises, dans une logique claire et affirmée de s’inscrire à long-terme dans le service aux conducteurs de véhicules électriques ».

Pour Gautier Chatelus, directeur adjoint du département infrastructure et mobilité à la direction de l’investissement de la Banque des Territoires : « Ce partenariat stratégique permet de soutenir un acteur innovant de la recharge électrique ayant un projet global parfaitement inscrit dans les ambitions de la Banque des Territoires pour la transition énergétique. Dans un contexte d’incertitude sur l’évolution des prix de l’énergie à moyen et long-terme, le modèle intégré de Dream-Energy est pertinent pour maîtriser le coût de fourniture des stations de recharge, en fournissant une électricité renouvelable et produite sur les territoires.

Ce partenariat est une nouvelle étape de mise en œuvre de notre ambition de déploiement des services de recharges électriques. Pionnière dans la mobilité durable au service des territoires, la Banque des Territoires est aujourd’hui fortement engagée dans le financement d’IRVE, que ce soient les réseaux de bornes ouvertes au public, dont ce partenariat est une belle illustration, que dans les parkings résidentiels avec sa filiale LOGIVOLT ; ces deux segments complémentaires formant « un nouveau réseau essentiel » d’infrastructures pour les territoires ».

A propos de Dream Energy

Depuis 2007, Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables, est à la fois producteur d’électricité, fournisseur et opérateur de recharge. L’entreprise détient et exploite plus de 70 centrales hydrauliques et photovoltaïques en France. Dream Energy détient également une expertise dans l’autoconsommation et la conception de « smartgrids », réseaux intelligents permettant d’optimiser production, consommation et stockage au sein d’un même ensemble immobilier.

Dream Energy développe ainsi un écosystème vertueux dans la mobilité, en exploitant des bornes qu’il alimente avec sa propre électricité renouvelable.

Cet écosystème apporte une maîtrise fiable, sécurisée et locale de l’approvisionnement, garantit la source renouvelable et la stabilité dans les prix pratiqués à la borne, pour une mobilité véritablement bas-carbone.

Présent sur tout le territoire français, Dream Energy investit, installe et exploite des stations de recharge sur parking extérieur ouvert au public pour les collectivités, enseignes commerciales, hôtels, parcs tertiaires désireux d’offrir un service vertueux de recharge. Dream Energy accompagne le propriétaire en intervenant sur toute la chaîne du projet : faisabilité, investissement, travaux, raccordement, exploitation et gestion internalisée de la maintenance.

dream-energy.fr

A propos de la Banque des Territoires

La Banque des Territoires est l’un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle réunit les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée unique pour ses clients, elle œuvre aux côtés de tous les acteurs territoriaux : collectivités locales, entreprises publiques locales, organismes de logement social, professions juridiques, entreprises et acteurs financiers. Elle les accompagne dans la réalisation de leurs projets d’intérêt général en proposant un continuum de solutions : conseils, prêts, investissements en fonds propres, consignations et services bancaires. En s’adressant à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, la Banque des Territoires a pour ambition de maximiser son impact notamment sur les volets de la transformation écologique et de la cohésion sociale et territoriale. Les 37 implantations locales de la Banque des Territoires assurent le déploiement de son action sur l’ensemble des territoires métropolitains et ultra-marins.

Agir ensemble pour développer des territoires plus verts et plus solidaires

Contacts presse:

Dream Energy – Agence Pressario

Hortense Grégoire - 06 08 33 89 88 – hortense.gregoire@pressario.fr

Justine Ledru - 06 18 14 84 30 – justine@pressario.fr

Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts

Malek Prat - 06 71 43 46 38 - malek.prat@caissedesdepots.fr

Pièce jointe