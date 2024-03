Quadient - Bpifrance Investissement coopté administrateur indépendant de Quadient

Bpifrance Investissement coopté

administrateur indépendant de Quadient

Paris, 25 mars 2024

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour que son Conseil d’administration a décidé d’approuver la cooptation de Bpifrance Investissement, en tant qu’administrateur indépendant du Conseil d’administration, nomination effective depuis le 22 mars 2024. Bpifrance Investissement sera représenté par Emmanuel Blot, Directeur d’investissement au sein de la division Mid & Large Cap de Bpifrance.

Bpifrance Investissement succède à Sébastien Marotte, qui a souhaité ne pas solliciter le renouvellement de son mandat d’administrateur lors de l’Assemblée Générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2024, afin de se consacrer pleinement à ses fonctions professionnelles. La démission de Sébastien Marotte a pris effet le 20 mars 2024, permettant à Bpifrance Investissement d’avoir la possibilité de rejoindre le Conseil d’administration avant la prochaine Assemblée Générale et pour la publication des résultats annuels 2023. Le mandat de Bpifrance Investissement s’étendra sur la durée restante de celui de son prédécesseur, soit jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2024. Les actionnaires de Quadient seront appelés à voter la ratification de cette cooptation, ainsi que le renouvellement de ce mandat, lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le 14 juin 2024.

La cooptation de Bpifrance Investissement en tant qu’administrateur indépendant de Quadient est conforme à l’accord de gouvernance signé entre Bpifrance Participations et Quadient en juillet 2023 ainsi qu’aux règles de gouvernance et au processus de nomination applicables au Conseil d’administration de Quadient. Cet accord prévoit, en particulier, la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur indépendant dès que possible à compter du franchissement du seuil de 8% du capital de Quadient, soit par cooptation en cas de vacance d’un administrateur, soit dans le cadre d’une résolution soumise lors de la prochaine Assemblée Générale. Bpifrance Participations a franchi le seuil de 8% du capital de Quadient le 27 novembre 2023.

Dans le cadre de cet accord, Bpifrance s’est engagé également à soutenir l’ensemble de la stratégie de Quadient au sein du Conseil d’administration et en Assemblée Générale et à considérer les opportunités de réinvestissement en capital qui pourront être proposées par la Société.

Didier Lamouche, Président du Conseil d’administration de Quadient, a déclaré : « Au nom du Conseil d’administration de Quadient, je tiens à remercier Sébastien pour son implication dans l’exercice de son mandat. Au cours de ces dernières années, Sébastien a apporté une contribution à la fois pertinente et fortement appréciée aux travaux et débats du Conseil. Je suis très heureux d’accueillir Emmanuel au sein du Conseil d’administration, en tant que représentant permanent de Bpifrance Investissement, notre nouvel administrateur indépendant. Son expertise dans les domaines de l’investissement, de l’analyse financière ainsi que du capital risque sera un atout précieux pour la diversité des profils au sein du Conseil et pour continuer à exercer efficacement notre travail d’accompagnement de la Société dans la mise en œuvre de sa stratégie. »

La composition du Conseil d’administration en termes de diversité reste pleinement en ligne avec le code AFEP-MEDEF et reflète l’engagement continu du Conseil en matière de diversité hommes-femmes, ainsi que sa volonté de conserver une majorité d’administrateurs indépendants et d’assurer une supervision attentive et responsable.

Bpifrance Investissement

Bpifrance Investissement est la société de gestion qui opère les investissements en fonds propres de Bpifrance afin d’être le partenaire de long terme des entreprises de toute taille en finançant de façon directe et indirecte leur croissance durable et responsable en fonds propres, quasi-fonds propres et dette. Bpifrance Investissement figure parmi les plus importantes sociétés de gestion en France avec plus de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion - dont 14 milliards gérés pour compte de tiers -, plus de 250 investisseurs professionnels, et un fort ancrage dans les territoires avec 53 implantations régionales.

Emmanuel Blot

Emmanuel Blot (38 ans, de nationalité française) est actuellement Directeur d’investissement et Responsable de la Practice Investissements Cotés au sein de la division Large Cap de Bpifrance. Il possède 14 ans d’expérience en finance et capital-investissement et a mené plusieurs investissements dans des sociétés cotées pour le compte de Bpifrance, y compris Quadient. Il était précédemment analyste sell-side chez Bryan, Garnier & Co (2009-2011) puis Oddo BHF (2011-2012) sur le secteur Aéronautique - Défense puis celui des Biens d’Equipement. Citoyen français, Emmanuel Blot est diplômé de l’ESSEC en 2009.

Emmanuel Blot siège également aux conseils d’administration de Constellium SE et de Mersen.

Composition du Conseil d’administration

A la suite de la nomination de Bpifrance Investissement, représentée par Emmanuel Blot, le Conseil d’administration de Quadient comprend 12 membres, qui sont majoritairement indépendants :

• Didier Lamouche, Président du Conseil d’administration;

• Geoffrey Godet, Directeur Général;

• Martha Bejar, présidente du comité des nominations et des rémunérations;

• Hélène Boulet-Supau;

• Bpifrance Investissement (représentée par Emmanuel Blot);

• Valérie Colin, administratrice salariée ;

• Éric Courteille, président du comité d’audit ;

• Paula Felstead.

• Christophe Liaudon, administrateur salarié ;

• Vincent Mercier;

• Richard Troksa, président du comité stratégique et ESG ; et

• Nathalie Wright.

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com/.

