Captivision, 새로운 글로벌 대표 선임 발표

서울, 대한민국, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Captivision(NASDAQ: CAPT)은 Gary R. Garrabrant가 대한민국 서울 시각, 2024년 3월 25일 부로 회사의 회장 겸 CEO로 임명되었다고 발표했습니다. Gary R. Garrabrant는 미국을 기반으로 회사의 전략적 방향을 주도해 나아갈 것이며, 스포츠 및 엔터테인먼트를 중점적으로 새로운 지역 및 유망한 섹터로의 확장에 집중할 예정이다. 회사 창립자이자 Captivision의 전 CEO인 이호준은 서울을 기반으로 Captivision의 혁신 팀을 이끌며 최고 기술 책임자(CTO)로서 글로벌 활동을 할 것이며, 회사 이사회의 일원으로서 계속해서 역할을 계속할 것이다.



Gary R. Garrabrant는 “저는 회장 겸 CEO로 취임하여, 전 세계적으로 새로운 성장 기회를 토대로 Captivision을 이끌어 나갈 기회를 얻게 되어 기쁘고 영광입니다. 지난 10년간 갈고 닦은 획기적인 기술을 바탕으로 나스닥 상장 성장기업이 되었습니다. 미래에는 장기적인 관계에서 비롯된 중요한 파트너들이 더욱 많아질 것을 기대합니다. 이호준은 Captivision 및 그 전신인 글람에서 리더십을 통해 거대한 잠재력을 가진 회사로 만들었습니다. 그는 최고 기술 책임자(CTO)로서 우리의 변혁적인 기술을 개발하고 확장하는 데에 계속해서 중요한 역할을 수행할 것입니다." 라고 말했습니다.

이전에 공개된 바와 같이 Ryan Littman은 로스앤젤레스(LA)에서 최고 상업 책임자(CCO)로서 전 세계적으로 새로운 비즈니스 활동을 주도하고 있습니다. Captivision은 또한 런던을 중심으로 Orhan Ertughrul전무이사가 영국, 유럽 및 중동 지역의 활동을 이끌게 되며, 그의 지휘하에Sanmukh Bawa 이사는 중동 지역의 활동을 이끌게 된다는 소식을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. Anthony Page는 최고 재무 책임자(CFO)직을 계속하고 Alexander Marcinkowski는 로스앤젤레스(LA)에 본사를 둔 Capital Markets의 수석 부사장직을 계속 수행합니다.

Gary R. Garrabrant는 “우리는 미국 내 경영진의 입지가 새로운 비즈니스 기회에 맞춰 확대될 것으로 기대하며, 미국과 전 세계에서 Captivision이 성장을 할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다.”라고 덧붙였습니다.

캡티비전 소개

Captivision은 IT 건축자재와 건축용 유리를 결합한 세계 최초의 미디어 글래스를 발명하고 제조하는 회사입니다. 이 제품은 엔터테인먼트, 정보, 문화 예술 콘텐츠는 물론 마케팅 활용 사례까지 무한한 응용 분야를 보유하고 있습니다. Captivision은 실시간 라이브 스트리밍 기능을 통해 모든 외장 유리를 투명한 미디어 스크린으로 변환할 수 있습니다.

Captivision의 미디어 글래스 및 솔루션은 스포츠 경기장, 엔터테인먼트 장소, 카지노 및 호텔, 컨벤션 센터, 사무실 및 소매점, 공항 등 전 세계 수백 곳의 위치에 구현되었습니다. 자세한 설치 사례는 http://www.captivision.com/에서 확인할 수 있습니다.

미래 예측 진술에 관한 주의 사항

본 보도자료에는 1995년 제·개정된 Private Securities Litigation Reform act의 의미 내에서 미래 예측이 포함되어 있습니다. 이러한 미래예측에는 Captivision Inc.(이하 "회사") 각 사업에 대한 향후 재무 실적, 사업 전략 또는 기대와 관련된 진술이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 이러한 진술은 회사 경영진의 판단과 가정에 기초하고 있습니다. 회사는 이러한 미래예측에 대한 계획, 의도 및 기대가 합리적이라고 판단하고 있지만, 이러한 계획, 의도 및 기대가 달성되거나 실현될 것이라고 확신할 수는 없습니다. 이러한 전망, 예측 및 미래예측에 관한 진술은 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 미래예측에 관한 진술은 과거 또는 현재의 사실과는 명백하게 다르다고 판단될 수도 있습니다. 본 보도자료에서 사용되는 단어에는 "계속하다", "계획", "기대", "될 수 있다", "될 수도 있다", "예측", "의도", "잠재력", ”판단”, "할 것이다", "할 수 있다", "할 수도 있다 또는 부정적인 용어 및 유사한 표현이 미래 예측 진술을 나타낼 수 있지만 이러한 단어가 없다고 해서 해당 진술이 미래 예측 진술이 아니라는 의미는 아닙니다.

위험과 불확실성에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. (1) 미래에 자금을 조달하고 부채와 관련된 제한사항을 준수할 능력; (2) 사업결합으로 기대되는 이익을 실현할 수 있는 능력과 회사의 전략적 방향; (3) 건설 외장재로써 GLAAM 제품에 대한 상당한 시장 수요 및 기회; (4) 나스닥에서 회사의 보통주 및 신주인수권의 상장을 유지할 수 있는 능력; (5) 미래 기술 혁신에 대응하여 4세대 건축 미디어 글래스 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있는 GLAAM의 능력; (6) 국제 시장 진출 전략을 실행하는 GLAAM의 능력; (7) GLAAM의 지적재산권 보호 능력; (8) 장기간의 판매 주기가 적용되는 GLAAM 대규모 프로젝트의 수익성; (9) GLAAM이 제품을 제조하는 데 사용하는 원자재, 부품, 완제품 및 서비스를 계속 사용할 수 있는지 및 원자재 등의 상당한 가격 인상이 적용되지 않는지 여부 (10) IT, 수직 부동산 및 대형 포맷 월스케이프 수정된 규제 제약 또는 건축 규정의 영향; ( the IT, vertical real estate and large format wallscape modified regulatory restrictions or building codes;) (11) GLAAM이 예상 제조 비용 및 생산 능력을 충족할 수 있는 능력; (12) 회사와 GLAAM의 미래 재무 성과; (13) 신기술의 등장과 해당 신기술에 대한 고객의 반응; (14) 회사와 GLAAM이 각각의 임원, 주요 직원 또는 이사를 유지 또는 모집하거나 필요한 변경을 수행할 수 있는 능력; (15) 회사와 GLAAM이 사업에 적용되는 법률 및 규정을 준수할 수 있는 능력; 그리고 투자 설명서인 F-1(Fille No.333-276243) "Risk Factors" 에 기재된 기타 위험 및 불확실성.

이러한 미래 예측에 대한 진술은 이 보도 자료의 날짜(2024년 3월 25일)를 기준으로 이용 가능한 정보와 회사 경영진의 현재 기대, 예측 및 가정을 기반으로 작성되었으며, 많은 판단, 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함합니다. 이러한 위험 요소 중 상당 부분이 회사, 회사의 경영진 및 계열사의 통제범위를 벗어납니다. 따라서 미래예측에 대한 진술은 보도일 이후 시점의 회사 경영진의 견해를 나타내는 것으로 생각하면 안 됩니다. 회사는 해당 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는, 보도일 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 보도자료에 포함된 미래예측 진술을 수정할 의무가 없습니다. 또한, 새로운 정보, 향후 사건, 보도일 이후에 나타나는 부정확성 또는 그 외의 사유로 인해 업데이트하거나 추가하거나 그 외에 수정할 의무를 지지 않습니다.

미디어 연락처:

Dukas Linden Public Relations

T: 212-704-7385

captivision@dlpr.com

투자자 연락처:

Gateway Group

Cody Slach or Jackie Keshner

T: 949-574-3860

CAPT@gateway-grp.com