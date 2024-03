Conferize A/S nedsætter aktiens nominelle værdi

På den ekstraordinære generalforsamling den 20. februar 2024 blev det vedtaget at nedsætte den nominelle stykstørrelse pr. aktie fra kr. 0,10 til kr. 0,01. Ændringen sker ved henlæggelse til særlig reserve, som i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2023 forventes at blive anvendt til dækning af underskud. Antallet af aktier forbliver uændret.



Kapitalnedsættelsen kunne først endeligt gennemføres, efter at kreditorerne fik mulighed for at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på fire uger. Denne frist er nu udløbet, og derfor gennemfører selskabet nedsættelsen fra kr. 0,10 til kr. 0,01.

Kapitalnedsættelsen er blevet ændret i selskabets vedtægter.

