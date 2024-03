Élever la scène culinaire: la prochaine évolution de Lightspeed pour restaurateurs au Québec

MONTRÉAL, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD) est fière d’annoncer le lancement de son produit phare Lightspeed pour restaurateurs dans sa province natale du Québec, outillant ainsi les restaurateurs d’ici de solutions intelligentes et intuitives qui leur permettent de développer leurs opérations et de transformer les défis auxquels ils sont confrontés en opportunités d’innovation et de succès. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.







Alors que le secteur de la restauration au Québec traverse une période difficile, marquée par d’importantes pressions financières et divers obstacles opérationnels, Lightspeed pour restaurateurs se révèle être une solution essentielle. Les analyses de l’Association Restauration Québec confirment des conditions difficiles, avec des ralentissements notables et des coûts opérationnels en hausse en 2023. Cependant, la résilience du secteur est révélatrice, avec une croissance anticipée qui atteindra 18,7 milliards de dollars en ventes de services alimentaires d'ici 2026 .

Reconnu mondialement, Lightspeed pour restaurateurs est un produit de confiance conçu pour les entreprises complexes à emplacements multiples du monde entier. Ses principales fonctionnalités, développées pour gagner en efficacité et favoriser la croissance, répondent aux besoins critiques de l’industrie:

Analyses avancées : exploitez les données clients en temps réel afin de procéder à des ajustements opérationnels sur le champ, permettant ainsi d’accroître la satisfaction client et d’optimiser les performances de l’équipe, ce qui est essentiel pour faire face aux pénuries de personnel.



: exploitez les données clients en temps réel afin de procéder à des ajustements opérationnels sur le champ, permettant ainsi d’accroître la satisfaction client et d’optimiser les performances de l’équipe, ce qui est essentiel pour faire face aux pénuries de personnel. Gestion automatisée des stocks : faites face à l’augmentation des coûts alimentaires en réduisant le gaspillage grâce à un suivi précis et à une analyse des coûts, car chaque ingrédient contribue à la création de votre menu.



: faites face à l’augmentation des coûts alimentaires en réduisant le gaspillage grâce à un suivi précis et à une analyse des coûts, car chaque ingrédient contribue à la création de votre menu. Commande mobile : permettez aux clients de commander directement de leur siège ou en ligne, ce qui simplifie le service et favorise une expérience gastronomique de haut niveau.



«Quand je regarde le chemin parcouru par Lightspeed, depuis sa création à Montréal jusqu’à son ascension en tant que leader mondial de solutions commerciales novatrices, je suis immensément fier», a partagé Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed. «Notre dévouement va au-delà de la technologie; il s’agit de favoriser un écosystème prospère pour l’industrie de la restauration au Québec, en offrant des outils intuitifs qui répondent aux besoins uniques des restaurateurs. Notre engagement est d’élever et de transformer les entreprises locales, en s’assurant qu’elles ne se contentent pas de se maintenir à flot, mais qu’elles prospèrent dans un environnement dynamique.»

À l’occasion du lancement de Lightspeed pour restaurateurs au Québec, et afin de renforcer l’engagement de l’entreprise envers les entreprises locales, Lightspeed s’est fièrement associée à la sixième édition des Lauriers de la gastronomie québécoise . Ce prix annuel reconnaît les grands noms de la scène culinaire québécoise, tels que déterminés par leurs pairs. Lightspeed accueillera la cérémonie des finalistes des Lauriers 2024 à son siège social aujourd’hui, le 25 mars 2024.

Lightspeed propulse les meilleurs restaurants au Québec—et dans le monde—notamment: Fairmont Le Manoir Richelieu (La Malbaie), Taverne Atlantic (Montréal), Daniel Boulud Group (New York), Alinea Group (Chicago), Big Mamma (Europe), Kei (Paris). Lightspeed pour restaurateurs est actuellement disponible au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Allemagne et en Australie.

Pour explorer les fonctions novatrices de Lightspeed pour restaurateurs et découvrir ses puissantes capacités, consultez le www.fr.lightspeedhq.com/caisse/restaurant/ .

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: fr.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux: LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube et Twitter

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris des informations sur les offres de produits de Lightspeed et la feuille de route des produits prévue.

Les énoncés prospectifs comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », «envisage», « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Lightspeed et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. De nombreux risques, incertitudes et d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels s'écartent de manière importante des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque mentionnés dans notre plus récent rapport de gestion ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de notre plus récente notice annuelle, et dans nos autres déclarations de renseignements auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et du U. S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov . Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous ces facteurs et d'autres avant de prendre une décision concernant les actions à droit de vote subalterne de Lightspeed et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'ils soient fondés sur certaines présomptions que Lightspeed juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les énoncés prospectifs faits par Lightspeed. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Contacts médias

Relations médias de Lightspeed – media@lightspeedhq.com

Relations investisseurs de Lightspeed – investorrelations@lightspeedhq.com