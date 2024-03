Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.3.2024

SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF: VUOSIKERTOMUS SEKÄ MUUTOKSET HALLINNOIVAN YHTIÖN HALLINNOSSA

Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto UCITS ETF:n vuosikertomus 31.12.2023 on julkaistu. Vuosikertomus on osa (sivut 42-48) oheista Seligson & Co -rahastojen yhteistä vuosikertomusta. Asiakirja sekä tilintarkastuskertomus ovat saatavilla myös osoitteesta www.seligson.fi/sco/suomi/esitteet/.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:n yhtiökokous 25.3.2024 valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Mikko Vasko, Samu Anttila, Jarkko Niemi ja Ari Kaaro, joka valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Tilintarkastajiksi valittiin KPMG Oy Ab ja varatilintarkastajaksi KHT Marcus Tötterman. Yhtiöin toimitusjohtaja vaihtuu ja uusi toimitusjohtaja 26.3.2024 alkaen on Aleksi Härmä.

Lisätietoja:

Mari Rautanen

email: mari.rautanen@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 224

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Ari Kaaro

toimitusjohtaja

email: ari.kaaro@seligson.fi

Puh. +358 (0)9 68178 217

Liitteet