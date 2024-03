Mise à disposition du Doument d’Enregistrement Universel 2023

La Défense, le 25 mars 2024 – Le Document d'Enregistrement Universel 2023 de Nexans a été déposé ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de Nexans ainsi que sur le site internet de l'AMF.

Ce Document d'Enregistrement Universel inclut notamment le rapport financier annuel 2023, le rapport intégré, le rapport de gestion, le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, la déclaration de performance extra-financière, le descriptif du programme de rachat d'actions ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Communication







Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

maellys.leostic@nexans.com







Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tél. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com

