Les LNC ciblent la carboneutralité de leurs activités aux laboratoires de Chalk River d’ici 2040

CHALK RIVER, Ontario, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), le principal laboratoire de science et de technologie nucléaires du Canada, ont le plaisir d’annoncer qu’ils ont établi une cible ambitieuse pour atteindre la carboneutralité de leurs activités au campus des laboratoires de Chalk River d’ici 2040. La cible est décrite dans le Rapport ESG 2023 : Une mise à jour sur la performance en matière de développement durable des LNC récemment publié par les LNC. Ce document annuel fait état du progrès de l’entreprise dans l’atteinte d’opérations durables, et a été établi entre autres objectifs, pour soutenir le gouvernement du Canada dans son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.



Le nouveau plan de réduction des émissions carbone a été mis en place pour atteindre les objectifs environnementaux établis par Énergie atomique du Canada limitée (EACL) dans sa Stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Les LNC opèrent les laboratoires de Chalk River pour le compte d’EACL, qui est propriétaire du site, en vertu du modèle « organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur » (OGEE). Les organisations travailleront ensemble au cours des deux prochaines décennies pour réduire les émissions d’environ 90 % pour se rendre près de zéro, et ensuite, équilibrer le reste des émissions par des compensations carbone stratégiques.

« Aux LNC, nous comprenons que les gestes que nous posons aujourd’hui auront un impact sur les générations futures, nous devons donc prendre des décisions responsables pour la modernisation et le fonctionnement du site des laboratoires de Chalk River », a commenté Joe McBrearty, président et directeur général des LNC. « Et cela commence avec la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre (GES). Les LNC ont déjà réduit leurs GES d’environ 30 % comparativement au niveau de 2005, et nous sommes positionnés pour atteindre une réduction de 40 % d’ici 2025. Afin d’atteindre nos cibles de carboneutralité d’ici 2040, nous avons développé une Stratégie de carboneutralité consolidée qui orientera nos activités commerciales en cours, en s’assurant que les émissions de GES sont prises en compte dans toutes nos décisions opérationnelles, des plus petites aux plus grandes. »

« À titre de société de la Couronne et de propriétaire des laboratoires de Chalk River, EACL a établi des cibles ambitieuses dans sa stratégie ESG afin d’atteindre les objectifs de carboneutralité du gouvernement du Canada d’ici 2050 », a commenté le président et premier dirigeant d’EACL, Fred Dermarkar. « Avec l’occasion unique de tirer profit de nos capacités en science et technologie nucléaires, EACL a accéléré la cible d’atteindre la carboneutralité au site de Chalk River d’ici 2040. Nous sommes encouragés par le travail des LNC à Chalk River pour mettre en œuvre leur stratégie de carboneutralité, qui inclut des plans pour mettre en œuvre des mesures de conservation importantes, exiger des conceptions carboneutres pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures, et mettre hors services les installations inefficaces. »

Les LNC ont déjà entrepris de nombreuses actions afin de progresser vers un campus plus durable.

Parmi les changements organisationnels identifiés dans sa Stratégie de carboneutralité il y a :

des normes d’ingénierie et des exigences de planification de résilience climatique mises à jour pour tous les nouveaux projets de construction et de rénovation;

des améliorations de rendement énergétique par l’adoption de chauffage électrique et de mesures de conservation;

la mise hors service et la destruction des vieux édifices désuets;

l’électrification de la flotte de véhicules des LNC.

Les LNC ont aussi développé un plan de gestion de la forêt détaillé qui assure une intendance permanente et le renouveau des forêts autour du site, tout en maximisant la capacité naturelle de la forêt à capter et à stocker le carbone de l’atmosphère. Les LNC explorent même le potentiel de se lier à un PRM dont la construction est proposée au site de Chalk River, afin de tirer profit de l’énergie propre du réacteur et compenser davantage l’empreinte carbone des opérations des LNC.

La durabilité est beaucoup plus que de l’intendance écologique. La cible ambitieuse d’émissions fait partie d’un plan beaucoup plus large et complet pour réaliser l’atteinte d’objectifs liés à la durabilité au laboratoire nucléaire national du Canada. Dans le cadre de ce plan, les LNC ont réalisé une évaluation de l’importance relative d’ESG en 2023 qui orientera les efforts d’amélioration dans sept principaux domaines cibles, y compris la gestion des déchets, la résilience climatique, les services écosystémiques, les relations communautaires, l’engagement et le bien-être du personnel, le leadership efficace et une chaîne d’approvisionnement responsable. Cette évaluation était le produit d’un exercice approfondi d’engagement des intervenants, qui comprenait un sondage de plus de 700 intervenants et des entrevues en profondeur afin de recueillir de la rétroaction et peaufiner les priorités de la compagnie en matière d’ESG.

« Qu’il soit question du développement de notre nouveau plan de gestion de la forêt, de la création d’une stratégie d’approvisionnement autochtone ou du lancement de notre nouvelle programmation éducative, les LNC ont eu une année exceptionnelle pour l’atteinte d’opérations plus durables », a ajouté M. McBrearty. « Toutefois, je crois que c’est l’achèvement de notre évaluation de l’importance relative ESG qui aura le plus grand impact sur nos opérations, parce qu’il permet aux LNC d’examiner ses opérations à travers les yeux de nos intervenants et d’identifier les défis et les occasions que nous devons prioriser à titre d’entreprise. »

