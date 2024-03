SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. marts 2024



Selskabsmeddelelse nr. 47 – 25.03.2024

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2023

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2023. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2023

Omsætningen var på DKK 29.7 mio. (DKK 24.5 mio. i 2022).

Resultat før afskrivninger (EBITDA) DKK 4.80 mio. (DKK 0.52 mio. i 2022).

DAC fuldførte med stor succes tre teknologidemonstrationer på Den Internationale Rumstation (ISS) under Andreas Mogensens Huginn-mission.

DACs modificerede Vitual Reality (VR) eksperimentet ”VR for Exercise”, blev benyttet over 30 gange af 5 forskellige astronauter. VR-brillerne, brugt sammen med DAC’s FERGO trænings ergometer for at simulere cykling på Jorden, demonstrerede potentialet i at betydeligt forstærke træningsoplevelsen for astronauter i kredsløb.

DACs nye FERGO rumcykel, som NASA har købt, er blevet opsendt, installeret og taget i brug på ISS og er erklæret fuldt operationel af rumstationen besætningsmedlemmer. FERGO har afløst den tidligere CEVIS som DAC har leveret til NASA siden 1992.

ESA forlængede kontrakten på support til helbredsovervågning på ISS for 2024.

Udviklingen, produktionen og samlingen af E4D multifunktions træningsudstyr skred planmæssigt fremad. Flere af modellernes E4D ergometer-moduler blev samlet og testet.





Ledelsesberetning

Danish Aerospace Company A/S realiserede et Resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 4.80 mio. og Resultat før skat på DKK 2.71 mio. i 2023. Selskabets egenkapital andrager DKK 12.05 mio. pr. 31. december 2023.

DAC’s gamle CEVIS rumcykler på den Internationale Rumstation blev i efteråret afløst af de nye FERGO-rumcykler som NASA har købt af DAC. To FERGO enheder blev sendt op i løbet af efteråret, en som reserve, mens den anden blev installeret og taget i brug som afløser for CEVIS. FERGO er nu fuldt operationel på rumstationen, en fast del af astronauternes motionskomplement, og bliver brugt dagligt. De to pensionerede CEVIS-rumcykler blev returneret til Jorden i slutningen af 2023.

I forbindelse med den danske ESA-astronaut Andreas Mogensens seks måneder lange Huginn-mission til rumstationen ISS, havde DAC fået udvalgt tre teknologiske eksperimenter til udførelse ombord af det danske Uddannelses- og Forskningsministerie.

Disse demonstrationer har understøttet DAC i udviklingen af nye teknologier til rumagenturer, det nye voksende kommercielle bemandede rumfartsområde og i ekstreme miljøer på Jorden.

Det første var en afprøvning af firmaets Wearable teknologi i rummet, kaldet SpaceWear. Her benyttede Andreas Mogensen sensoren flere gange på sin Huginn-mission og DAC fik mange timers brugbare data. Det andet var test af vandrensningsteknologier i Aquamembrane-3 forsøg via Aquaporin Space Alliance, et joint venture mellem DAC og Aquaporin A/S. Aquamemebrane-3 systemet blev testet succesfuldt i kredsløb af Andreas Mogensen i efteråret 2023 og returneret til Jorden i december 2023. Resultaterne ser lovende ud, og skal hjælpe Aquaporin Space Alliance med at designe et fuldt urinrensningssystem til rumbrug.

Den tredje ”VR for Exercise” demonstration involverede brugen af DAC’s Virual Reality system til at demonstrere en forstærket træningsoplevelse for astronauter. Brugt sammen med FERGO demonstrerede Andreas Mogensen hurtigt potentialet af VR udstyret. DAC’s VR-system er nu også blevet brugt af fire andre ISS-astronauter under deres FERGO træningssession. På grund af disse resultater har ESA i efteråret oprettet en tillægskontrakt på at supporte ESA afprøvningen af VR-træningsprogram i kredsløb, som ESA er ved at udvikle.

Udvikling og fremstilling af det multifunktionelle E4D-motionsudstyr til ESA og motionsudstyret til Axiom Space Inc., forsatte planmæssigt. Flere ergometer-moduler til dette træningsudstyr blev samlet og testet. Samtidigt blev store mængder mekaniske dele fremstillet og mange printkort loddet. Samlingen af den første fulde Engineering model gik i gang i slutningen af året, frem mod en demonstration med NASA og ESA i februar 2024.

DAC fik forlænget kontrakten for 2024 på support på medicinsk udstyr og helbredsovervågning af astronauter på den Internationale Rumstation. Under kontrakten, som DAC har haft siden juli 2006, supporterer selskabet de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra kontrolcenteret i Odense, Danmark.

DAC bestod for 7. år i træk dets regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas. DAC er dermed fortsat et af få rumfirmaer i Danmark med denne certificering.

”DAC havde et tilfredsstillende 2023 med et resultat før skat på DKK 2.7 mio. hvilket inkluderer en positiv indvirkning fra justeringerne af regnskabsfejlene fra tidligere år. Forventningerne for 2024 er positive og DAC er på vej mod færdiggørelsen af to store kontrakter i starten af 2025.”, udtaler Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør.

Materielle fejl i foregående år

I forbindelse med forberedelserne af årsregnskab 2023 er det blevet konkluderet, at årsregnskab 2022 indeholdt materielle fejl grundet fejlberegninger af igangværende arbejde og periodiseringen heraf. Fejlen er rettet i årsregnskab 2023 og rettelsen er lavet via åbningsegenkapitalen og sammenligningstal er tilpasset. Rettelsen reducerer egenkapitalen per 1. januar 2023 med DKK 11.448 tusind, reducerer igangværende arbejde for kontrakter med DKK 9.691 tusind, reducerer råmateriale og forbrugsvare med DKK 4.076 tusind, forøger forudbetaling med DKK 910 tusind, reducerer EBITDA med DKK 2.841 tusind og reducerer udskudt skat med DKK 3.229 tusind. Der henvises til Årsregnskabet for mere information. Kontraktsummen er uændret og er stadig lige så profitable som DAC forventede, da de blev underskrevet.

Forventninger til regnskabsåret 2024

Danish Aerospace Company arbejder med nye udviklingsprojekter til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer. Tilmed forventer virksomheden at færdiggøre to store projekter i starten af 2025.

I regnskabsåret 2024 forventer Danish Aerospace Company:

Total omsætning i niveauet DKK 22-24 mio.; og

Resultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet DKK 2-3 mio.

Selskabets reviderede årsregnskab 2023 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 25. marts 2024 via nedenstående link:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations





Generalforsamling 2024

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 18. april 2024 og vil offentliggøre halvårsrapport 2024 den 26. august 2024.

Vedhæftet:

Bilag 1 – Nøgletal 2023

Bilag 2 – Egenkapitalsopgørelse 2023

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse 2023





Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 – Nøgletal 2023

2023



2022



Nøgletal (DKK’000) Nettoomsætning 29.715 24.470 Bruttoresultat 20.649 15.177 Andre driftindtægter 2.166 828 Resultat før afskrivninger/EBITDA 4.803 517 Resultat før finansielle poster 4.042 -251 Netto finansielle poster -730 656 Årets resultat 2.020 -351 Balance Balance sum 34.242 22.237 Investeringer I materielle anlægsaktiver 36 256 Egenkapital 12.052 9.858



Ratios Bruttomargin (%) 69,49 62,02 EBITDA margin (%) 16,16 2,11 Egenkapitalandel (%) 35,20 44,33 Aktie nøgletal Indtjening pr. aktie 0.19 -0,03 Kursindtjeningsforhold 18,15 -127,97 Kursindtjeningsforhold 3,04 4,56 Antal aktier ultimo 10.908.330 10.908.330 Ultimo aktiekurs 3.36 4,12

Bilag 2 - Egenkapitalsopgørelse 2023

Selskabs-kapital Reserve for udviklings-omkostninger Overført resultat Total DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar 1.090.833 1.052.856 19.162.537 21.306.226 Rettelse af betydelige fejl relateret til tidligere år 0 0 -11.448.161 -11.448.161 Justeret egenkapital 1. januar 2023 1.090.833 1.052.856 7.714.376 9.858.065 Årets overførte overskud 0 0 2.019.741 2.019.741 Overført fra overført overskud 0 978.827 -978.827 0 Valutakurs regulering 0 0 173.969 173.969 Egenkapital pr. 31. december 1.090.833 2.031.683 8.929.259 12.051.775

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse 2023

2023 2022

Notes DKK DKK

Årets result 2.019.741 -351.191 Justeringer

Ændring i driftskapital

Pengestrømme fra drift før finansielle poster 17

18



2.783.546

-13.139.104

-8.335.817 868.090

-7.575.407

-7.058.508 Renteindbetalinger og lignende



Renteudbetalinger og lignende



Pengestrømme fra almene saktivitet

729.982





-1.460.339

-9.066.174

702.588





-46.428

-6.402.348

Betalt indkomstskat



Pengestrømme fra driftsaktiviteter

122.472



-8.943.702

31.807



-6.370.541

Køb af immaterielle anlægsaktiver

Køb af materielle anlægsaktiver

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-1.799.254

-35.734

-1.834.988

-856.520

-255.566

-1.112.086

Ændringer i kortfristede banklån

10.755.763

4.906.187 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 10.755.763 4.906.187

Ændring i likvider

-22.927

-2.576.440

Likvider 1. Januar 2023



Likvider 31. December 2023

106.433



83.506

2.682.873



106.433

Likvider specificeres således:

Likvide beholdninger

Likvider 31. december 2023



83.506

83.506



106.433

106.433

