Résultats annuels 2023

Chiffre d’affaires de 10 693 millions d’euros, en croissance organique de +0,4%

Eviden, +2,9% en organique

Tech Foundations, -1,7% en organique

Marge opérationnelle de 4,4% (€467m), en hausse organique de +170 points

Avec une amélioration à la fois pour Eviden et pour Tech Foundations

Flux de trésorerie disponible de -1 078 millions d’euros

Flux de trésorerie disponible au second semestre de -109 millions d’euros

Reflétant une baisse des actions sur le fonds de roulement et une hausse des coûts de réorganisation

Résultat net part du Groupe de -3 441 millions d’euros

Impacté par des dépréciations de goodwill et d’autres actifs non courants pour 2 546 millions d’euros

Résultat net normalisé de 73 millions d’euros (contre -28 millions d’euros en 2022)

Ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 94% en 2023,

en hausse de +4 points comparé à l’année dernière

Ratio de 108% au 4ème trimestre

Ouverture d’une procédure amiable de conciliation dans la continuité du mandat ad hoc,

visant à obtenir un plan de refinancement avec les créditeurs financiers d’Atos

Décision de justice favorable à Atos,

annulant entièrement l’indemnité compensatoire liée à TriZetto

Paris, – le 26 mars 2024 – Atos, leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l’exercice 2023.

Paul Saleh, Directeur Général d’Atos a déclaré : « En 2023, nous avons atteint nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité dans un contexte difficile, alors que nous avons réalisé la séparation de l'entreprise en deux entités, Tech Foundations et Eviden.

Eviden a poursuivi sa croissance organique tout en continuant à investir dans son offre de services. L’activité Eviden a étendu son leadership en IA générative et gestion applicative, pérennisant ainsi sa base clients en signant de nouveaux contrats et des renouvellements significatifs, notamment dans les secteurs de l’industrie, des biens de consommation et du secteur public en Europe. Eviden a également gagné le tout premier contrat de supercalculateur exascale en Europe, une technologie de pointe, qui permettra d'accélérer la recherche scientifique et l'innovation européennes.

Tech Foundations poursuit son plan de transformation et enregistre un taux de renouvellement élevé chez ses clients existants et la signature de contrats avec de nouveaux clients, en Digital Workplace et Infrastructure Hybride, y compris la gestion des ordinateurs mainframe, mettant en évidence la pertinence de ses offres et la qualité de ses services.

Notre marge opérationnelle s'est améliorée d'une année sur l'autre, traduisant la mise en œuvre de nos plans d'amélioration des coûts, tandis que notre flux de trésorerie a été impacté par l’optimisation des effectifs, les coûts de séparation et de moindres actions sur le besoin en fonds de roulement.

Les discussions avec EPEI en vue de la vente potentielle de Tech Foundations se sont conclues sans obtention d’un accord. Nous continuerons de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées en tirant parti des forces de leurs offres respectives avec une stratégie commerciale coordonnée. Nous avons également été informés par Airbus de l’arrêt des discussions concernant la cession de l’activité BDS (Big Data & Security) d’Eviden et nous évaluons de ce fait activement les alternatives stratégiques qui sont dans le meilleur intérêt de nos clients, employés, créanciers et actionnaires, tout en prenant en compte les impératifs de souveraineté de l'Etat français.

Nous sommes également en discussion avec nos créanciers financiers afin d’obtenir un plan de refinancement d’ici juillet, dans le cadre d’une procédure amiable de conciliation dans le prolongement du mandat ad hoc initié en février dernier.

Nos collègues dans le monde entier travaillent avec dévouement et passion pour servir nos clients avec la plus haute qualité de service. Je les remercie profondément pour leur engagement quotidien et leur énergie dans cet environnement en évolution. À nos clients et partenaires fidèles et confiants qui se tiennent aux côtés d’Atos pendant cette période, au nom de nos 95 000 collaborateurs, je leur dis merci pour leur soutien indéfectible. »

Base de préparation des états financiers consolidés 2023

Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation.

Atos SE souhaite attirer l'attention sur la maturité de ses emprunts et les risques liés à son refinancement et sa liquidité. Veuillez vous reporter à la section « Discussions sur le refinancement et liquidité » du présent communiqué de presse pour plus de détails sur les liquidités.

Chiffres clés de 2023

En millions d’euros 2023 2022 Var. 2022* Var.

organique Chiffre d’affaires 10 693 11 270 -5,1% 10 648 0,4% Marge opérationnelle 467 356 111 289 178 En % du chiffre d’affaires 4,4% 3,2% +120 pts 2,7% +170 pts Excédent Brut Opérationnel (EBO) 1 026 1 020 6 En % du chiffre d’affaires 9,6% 9,1% - Résultat net normalisé (perte) 73 -28 101 Perte nette -3 441 -1 012 -2 429 Flux de trésorerie disponible -1 078 -187 -891 Dette nette -2 230 -1 450 -780

*: à périmètre et taux de changes constants

Chiffre d’affaires et marge opérationnelle par activité

en millions d'euros Chiffre d'affaires 2023 Chiffre d'affaires 2022 Chiffre d'affaires 2022* Variation organique* Eviden 5 089 5 244 4 945 +2,9% Tech Foundations 5 604 6 026 5 703 -1,7% Total 10 693 11 270 10 648 +0,4%





en millions d'euros Marge op. 2023 Marge op. 2022 Marge op.2022* Marge op. 2023 % Marge op. 2022 % Marge op. 2022%* Variation organique* Eviden 294 276 233 5,8% 5,3% 4,7% +110 bps Tech Foundations 172 79 56 3,1% 1,3% 1,0% +210 bps Total 467 355 289 4,4% 3,2% 2,7% +170 bps

*: à périmètre et taux de changes constants

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 10 693 millions d'euros en 2023, en croissance organique de +0,4% par rapport à 2022.

Eviden a enregistré une croissance organique de +2,9%.

Big Data & Security (BDS) a réalisé une croissance à un chiffre, milieu de fourchette, portée par une plus forte demande pour les systèmes critiques et les ordinateurs hautes performances, avec un important projet en Espagne et le démarrage d’un nouveau contrat en Inde.

a réalisé une croissance à un chiffre, milieu de fourchette, portée par une plus forte demande pour les systèmes critiques et les ordinateurs hautes performances, avec un important projet en Espagne et le démarrage d’un nouveau contrat en Inde. Les activités Digitales ont réalisé une croissance à un chiffre, bas de fourchette, reflétant une forte croissance en Europe, tirée par la demande en développement d'applications et en produits et services de nouvelle génération. Cette tendance a été partiellement impactée par un ralentissement général du marché aux États-Unis, les clients prenant plus de temps pour signer de nouveaux contrats.

Tech Foundations a enregistré un recul organique de -1,7% du chiffre d'affaires.

Cette évolution est le reflet de la réduction volontaire des activités non-cœur de métier , y compris la vente des activités italiennes et d’UCC ainsi que la diminution de -19% de la revente de matériel et de logiciels. Les activités de Business Process Outsourcing (BPO) ont augmenté d’une année sur l’autre en raison d’un effet de comparaison favorable.

, y compris la vente des activités italiennes et d’UCC ainsi que la diminution de -19% de la revente de matériel et de logiciels. Les activités de Business Process Outsourcing (BPO) ont augmenté d’une année sur l’autre en raison d’un effet de comparaison favorable. La baisse du chiffre d’affaires cœur de métier a été limitée à -2,0%. La croissance de Digital Workplace et de Technology Services a permis de compenser partiellement le déclin structurel du marché Hybrid Cloud & Infrastructure.

La marge opérationnelle s’est élevée à 467 millions d'euros, représentant 4,4% du chiffre d'affaires, en amélioration organique de +170 points de base par rapport à 2022. Les deux périmètres ont contribué à cette amélioration :

La marge opérationnelle d' Eviden s’est établie à 294 millions d'euros, soit 5,8% du chiffre d'affaires (+110 points de base en organique). Le taux de marge opérationnelle d'Eviden s’est amélioré grâce aux actions de réduction des coûts, à la meilleure utilisation des ressources et à une meilleure absorption des coûts fixes de l’activité Advanced Computing.

s’est établie à 294 millions d'euros, soit 5,8% du chiffre d'affaires (+110 points de base en organique). Le taux de marge opérationnelle d'Eviden s’est amélioré grâce aux actions de réduction des coûts, à la meilleure utilisation des ressources et à une meilleure absorption des coûts fixes de l’activité Advanced Computing. La marge opérationnelle de Tech Foundations s’est établie à 172 millions d'euros, soit 3,1% du chiffre d'affaires (+210 points de base en organique). L'activité a bénéficié de l'exécution du programme de transformation lancé en 2022, comprenant le recentrage du portefeuille d'activités vers de nouvelles offres à plus forte marge. A cela s’ajoute l’impact de la réduction des contrats déficitaires, grâce à la renégociation de ces contrats et à l’amélioration des services fournis, d'une meilleure tarification des nouvelles activités et de la poursuite de la réduction des activités non-cœur de métier à faible marge, telles que la revente.

Commandes et carnet de commandes

Activité commerciale en 2023

Les prises de commandes ont atteint 10,1 milliards d'euros au cours de l'année, représentant un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 94%, en hausse de +4 points par rapport à 2022.

Eviden a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 94% pour l'ensemble de l'année. Les prises des commandes de l’activité Digital reflètent la focalisation sur des contrats de plus petite taille, plus courts et à faible risque, dont le chiffre d’affaires se réalise plus rapidement. En termes de nouveaux contrats, Eviden a signé des contrats d'IA générative avec de grands clients dans les secteurs du commerce de détail et de la technologie. De plus, Eviden a signé un important contrat de calcul haute performance en Inde et le tout premier contrat de supercalculateur exascale européen, une étape clé qui renforcera l'excellence scientifique et le leadership industriel de l'Europe.

Tech Foundations a enregistré un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 94%, grâce au renouvellement de contrats majeurs pour Digital Workplace et Hybrid Cloud & Infrastructure dans pratiquement toutes les géographies, particulièrement en Amérique du Nord, et, pour Technology Services, grâce au renouvellement d’importants contrats en France. Le nombre de nouvelles signatures a plus que doublé par rapport à 2022, avec onze nouveaux contrats importants.

Activité commerciale du quatrième trimestre 2023

Au 4ème trimestre, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires s’est élevé à 108%.

Chez Eviden, le ratio s’est élevé à 100%. Les principaux contrats remportés portent sur l'extension d’un contrat de calcul haute performance en Allemagne, ainsi qu'un nouveau contrat de calcul haute performance pour une entité publique française, et un nouveau contrat dans le secteur public au Royaume-Uni. Un contrat de maintenance applicative avec une importante agence de notation financière américaine a également été renouvelé avec succès.

Chez Tech Foundations, le ratio s’est élevé à 117%. Les principales prises de commandes de Tech Foundations incluent l'extension des services de gestion de l'infrastructure d'une grande banque asiatique, un nouveau contrat de Digital Workplace avec une entreprise de télécommunications européenne majeure et l’extension d’un contrat de gestion mainframe pour un assureur américain important.

Carnet de commandes et propositions commerciales

Le carnet de commandes du Groupe s’élevait à 18,5 milliards d’euros fin décembre 2023, représentant 1,7 année de chiffre d’affaires. Le montant total des propositions commerciales s’élevait à 6,2 milliards d’euros à la fin décembre 2023.

Résultat Net

Le résultat net part du Groupe était de -3 441 millions d'euros, principalement impacté par une charge d’impairement de 2 546 millions d'euros.

Le résultat net normalisé s’est élevé à 73 millions d'euros (contre une perte de -28 millions d’euros en 2022).

Flux de trésorerie disponible

Le flux de trésorerie disponible s’est établi à -1 078 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, reflétant des coûts de restructuration et de séparation en hausse de 377 millions d’euros, ainsi qu'une diminution de 502 millions d'euros des actions sur le fonds de roulement par rapport à l'année précédente.

Ouverture d’une procédure amiable de conciliation visant à la renégociation de la dette d’Atos S.E. avec ses créanciers financiers

Atos SE annonce aujourd’hui que la Société est entrée dans une procédure amiable de conciliation1. Selon la loi française, une procédure de conciliation a une durée de quatre mois, éventuellement prorogeable d’un mois ; Maître Hélène Bourbouloux, de la SELARL FHB, a été désignée en qualité de conciliateur.

Cette procédure a pour objectif de favoriser l’émergence d’un accord global sur la restructuration de la dette financière d’Atos SE avec ses créanciers bancaires et obligataires (les « créanciers financiers »).

La procédure de conciliation concerne uniquement l’endettement financier de la société Atos SE et n’aura pas d’impact sur les fournisseurs, les employés, la gouvernance de la Société ou sur les autres créanciers de la Société ou de ses filiales.

La Société a l’intention de présenter les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers au cours de la semaine du 8 avril 2024 et de fournir une information au marché. L’objectif de la Société est d’obtenir un accord global sur sa structure de capital d’ici juillet 2024.

Fin des négociations exclusives avec EPEI pour la cession de Tech Foundations

Les négociations exclusives avec EP Equity Investment (“EPEI”) pour la cession potentielle de Tech Foundations annoncées le 1er août 2023, n’ont pas abouti à un accord mutuellement satisfaisant. Les discussions et l’accord de vente ont donc été résiliés d’un commun accord le 27 février 2024, sans aucune indemnisation de part et d'autre et les parties sont libérées de toute obligation réciproque future à l’exception des obligations de confidentialité. Atos continuera de gérer Tech Foundations et Eviden comme deux activités séparées, tirant parti des forces de leurs offres respectives, avec une stratégie commerciale coordonnée.

Fin des discussions avec Airbus concernant la cession potentielle de BDS

Atos a été informé le 18 mars 2024 que les discussions avec Airbus concernant la cession de son activité BDS (Big Data & Security) ne se poursuivront pas.

Atos analyse la situation qui en résulte et évalue activement les alternatives stratégiques qui prendront en compte les impératifs de souveraineté de l'Etat français et qui seront dans le meilleur intérêt de ses clients, employés, créanciers et actionnaires.

Jugement en appel favorable à Atos dans le cadre du litige TriZetto

Le 13 mars 2024, le tribunal d’instance du district sud de New York (Etats-Unis), a annulé les jugements de dommages-intérêts compensatoires restant dus dans le litige en cours entre Syntel et TriZetto filiale de Cognizant : (1) des dommages et intérêts de 142 millions d’USD pour appropriation illicite de secrets commerciaux dans l’état de New York et (2) des dommages et intérêts de 59 millions d’USD pour violation du droit d'auteur. Par conséquent, aucun dédommagement compensatoire ne devra être payé par Atos. Le tribunal du district a fait droit à la requête de TriZetto pour des honoraires d'avocat d'un montant d’environ $15 millions d’USD.

L'affaire a débuté en 2015, avant le rachat de Syntel par Atos. Tout au long du procès et en appel, Atos a soutenu que Cognizant et TriZetto ne s'étaient pas acquittés de la charge qui leur incombait de démontrer l'existence d'un détournement de secrets commerciaux et que leurs théories en matière de dommages et intérêts étaient inappropriées en droit.

Dans sa décision, le tribunal d’instance a reconnu que « la décision du jury était fondée sur ce qui s'avère maintenant être une erreur de droit » et a statué que « la Cour est obligée d'annuler les dommages-intérêts compensatoires restants accordés par le jury ».

Cessions d’actifs

Le Groupe a achevé son programme de 700 millions d'euros de cessions annoncé en 2022 et met en œuvre son plan de 400 millions d’euros de cession d’autres actifs communiqué le 28 juillet 2023. Au cours de l'année, le Groupe a généré un produit net de cession d'actifs de 411 millions d'euros, dont 190 millions d'euros au 1er semestre et 221 millions d'euros au 2nd semestre 2023.

Endettement financier net et ratio bancaire

L’endettement net était de 2 230 millions d’euros au 31 décembre 2023 et était composé des éléments suivants :

Trésorerie, équivalent de trésorerie et actifs financiers à court terme pour 2 423 millions d’euros, incluant les bénéfices des actions sur le besoin en fonds de roulement.

Dette financière brute pour 4 654 millions d’euros.

Le Groupe a respecté les limites du ratio bancaire applicable à ses financements bancaires, avec un ratio de levier financier (endettement net / EBO pre-IFRS 16) de 3,34x à fin décembre 2023, comparé au ratio bancaire de 3,75x.

Discussions sur le refinancement et liquidité

Les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation. Les prévisions de trésorerie du Groupe pour les douze mois suivant l’arrêté des comptes consolidés 2023 par le Conseil d’administration font apparaître une situation de trésorerie compatible avec les besoins de liquidité sur cette période.

Les prévisions de trésorerie, tenant compte des dernières prévisions d’activité, sont établies notamment sur la base des hypothèses suivantes :

la mise en œuvre d’actions spécifiques pour optimiser son besoin en fonds de roulement, dont notamment le maintien de l’accès à un programme d’affacturage ;

la poursuite du programme de cession d’actifs de 400 millions d’euros annoncé le 28 juillet 2023 ;

la mise en œuvre d’un nouveau programme additionnel de cessions d’actifs annoncé le 3 janvier 2024. A cet égard, le Groupe évalue activement les alternatives stratégiques, ayant reçu plusieurs marques d’intérêt ou offres indicatives relatives à divers périmètres.





Au 31 décembre 2023, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers à court terme du Groupe s’élevaient à 2 423 millions d’euros, incluant les bénéfices des actions sur le besoin en fonds de roulement. Les emprunts s’élevaient à 4 654 millions d’euros, dont 2 400 millions d’euros d’obligations et 2 080 millions d’euros de financement bancaire. En conséquence, l’endettement net total du Groupe s’élevait à 2 230 millions d’euros au 31 décembre 2023. En outre, le ratio de levier financier d’Atos SE applicable à la facilité de crédit renouvelable multidevises et au prêt à terme A s’élevait à 3,34x au 31 décembre 2023.

Atos SE souhaite attirer l’attention sur la maturité des emprunts d’Atos SE et les risques liés à son refinancement. Les échéances à venir de ses emprunts sont les suivantes :

le prêt à terme A (term loan) de 1,5 milliard d’euros, arrivant à échéance en juillet 2024, qui prévoit une option d’extension de 6 mois additionnels jusqu’en janvier 2025, dont Atos dispose selon des conditions usuelles (notamment absence de cas de défaut et paiement de la commission d’extension) ; il convient de préciser qu’à ce jour il n’existe pas de cas de défaut en cours, puisqu’au regard du droit français, les cas de défaut liés à la désignation d’un mandataire ad hoc ou à l’ouverture d’une procédure de conciliation sont réputés non écrits ;

l’emprunt obligataire (obligation échangeable) de 500 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2024 ;

l’emprunt obligataire de 750 millions d’euros arrivant à échéance en mai 2025 ;

la facilité de crédit renouvelable (RCF) de 900 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2025 ;

l’emprunt obligataire de 350 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2028 ; et

l’emprunt obligataire (Sustainability-Linked Bond) de 800 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2029.

Comme indiqué dans le communiqué de presse Point de Marché du 3 janvier 2024, le Groupe devra réaliser de manière individuelle ou combinée, les opérations suivantes pour être en mesure d’honorer ces échéances de financement :

l’obtention de nouveaux financements bancaires ;

l’accès aux marchés des capitaux (dette et/ou actions) ;

la mise en œuvre d’un programme important de cession d’actifs s’ajoutant au programme de cession d’actifs de 400 millions d’euros annoncé le 28 juillet 2023 ; et

la poursuite des actions spécifiques pour optimiser son besoin en fonds de roulement, incluant un accès continu à un programme d’affacturage.

Dans ce contexte et comme indiqué ci-dessus dans le prolongement de son communiqué du 5 février 2024, Atos SE a engagé des discussions avec ses banques et ses créanciers obligataires dans le but de parvenir à un accord global sur la restructuration de sa dette financière. Ces discussions, qui s’étaient tenues avec la participation du CIRI (“Comité Interministériel de Restructuration Industrielle”) et du mandataire ad hoc désigné depuis début février 2024, continueront dans le cadre d’une procédure amiable de conciliation afin d’encadrer ces discussions et favoriser l’émergence d’un accord global dans un calendrier court et encadré de 4 mois, qui peut être prorogé d’un mois si nécessaire. Ces discussions étaient toujours en cours au moment de l’arrêté des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 par le Conseil d’administration.

Le Groupe a suffisamment de liquidités pour la conduite de ses activités jusqu’à la conclusion d’un plan de refinancement et est également en discussions avec ses créanciers financiers concernant la mise en place d’un financement intérimaire, ce qui fournirait un coussin de liquidité supplémentaire au Groupe dans l’attente de la conclusion d’un accord global sur le plan de refinancement.

Toutes ces circonstances créent une incertitude significative sur la capacité du Groupe à poursuivre son activité en continuité d’exploitation dans le cas où le Groupe ne serait pas en mesure de négocier un nouveau plan de refinancement ou de réaliser un programme important de cession d’actifs. Dans ce cas, Atos SE pourrait ne plus être en mesure de réaliser ses actifs et régler ses passifs dans le cadre normal de ses activités, et l’application des règles et principes comptables IFRS dans un contexte normal de poursuite des activités, concernant notamment l’évaluation des actifs et des passifs, pourrait ne pas s’avérer appropriée.

Atos informera le marché en temps utile de l’avancée des discussions sur le refinancement avec ses créanciers financiers, de ses projets de cessions, ainsi que de l’évolution potentielle de sa structure de capital résultant d’un accord global et final de refinancement, pouvant inclure l’émission de nouveaux titres de capital, qui entraînera probablement une dilution des actionnaires existants.

Performance 2023 par Entité Opérationnelle Régionale

en millions d'euros Chiffre d'affaires 2023 Chiffre d'affaires 2022 Chiffre d'affaires* 2022 Variation organique* Amériques 2 441 2 794 2 626 -7,1% Europe du Nord & APAC 3 163 3 199 3 123 +1,3% Europe Centrale 2 506 2 588 2 452 +2,2% Europe du Sud 2 284 2 420 2 198 +3,9% Autres & Structures globales 300 269 248 +21,1% Total 10 693 11 270 10 648 +0,4%





en millions d'euros Marge opérationnelle 2023 Marge opérationnelle 2022 Marge opérationnelle

2022* Marge opérationnelle 2023 % Marge opérationnelle 2022% Marge opérationnelle 2022%* Variation organique* Amériques 249 222 202 10,2% 7,9% 7,7% +250 bps Europe du Nord & APAC 163 115 112 5,2% 3,6% 3,6% +160 bps Europe centrale 31 -10 -23 1,3% -0,4% -0,9% +220 bps Europe du sud 99 106 81 4,3% 4,4% 3,7% +60 bps Autres & Structures globales -77 -78 -84 NA NA NA NA Total 467 356 289 4,4% 3,2% 2,7% +170 bps

*: à périmètre et taux de changes constants

Pour les Amériques, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2 441 millions d'euros, en baisse organique de -7,1%, reflétant un ralentissement général des conditions du marché, des retards dans l'attribution des contrats et une comparaison plus difficile avec l'année précédente. Les activités d'Eviden et de Tech Foundations ont toutes les deux contribué à ce recul. En Advanced Computing, la livraison d'un HPC (« High Performance Computer") en Amérique du Sud en 2022 n'a pas pu être compensée par une autre livraison d’HPC en 2023, tandis que des conditions de marché plus difficiles ont entraîné des réductions de volume pour l’activité Digital, notamment dans les secteurs de la finance, des transports et de la santé. Tech Foundations a été impacté par des réductions de périmètre de certains contrats, notamment dans les secteurs pharmaceutique et financier.

La marge opérationnelle a atteint 249 millions d'euros, soit 10,2% du chiffre d'affaires, en amélioration organique de +250 points de base. La marge d'Eviden a progressé vers le milieu de la fourchette 10-20%, tandis que Tech Foundations a atteint une marge à un chiffre, milieu de fourchette, reflétant une productivité plus forte et des améliorations de coûts.

Le chiffre d'affaires pour l'Europe du Nord et l'Asie-Pacifique s'est élevé à 3 163 millions d'euros, en amélioration organique de +1.3%, reflétant une demande particulièrement forte du secteur public à travers l'Europe et une performance solide dans le secteur financier en APAC. Les activités Digital ont connu une croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, tirées par une forte demande de modernisation des applications et de transformation vers le cloud. Cette progression a été partiellement compensée par une baisse du chiffre d'affaires des activités Lab-as-a-Service et HPC par rapport à l'année précédente qui avait bénéficié de plusieurs livraisons de supercalculateurs. Pour Tech Foundations, la croissance est principalement venue d'une meilleure activité dans le secteur public au Royaume-Uni et dans le secteur financier en Asie-Pacifique.

La marge opérationnelle a atteint à 163 millions d'euros, soit 5,2% du chiffre d'affaires, en hausse organique de +160 points de base, grâce à la poursuite des actions d'optimisation des opérations et du contrôle renforcé des coûts.

Le chiffre d'affaires pour l'Europe Centrale s'est élevé à 2 506 millions d'euros, en hausse organique de +2,2%. Les activités Digital et BDS affichent une croissance solide à deux chiffres, tirée par une forte demande dans le secteur public et industriel. Cela a été partiellement compensé par une baisse du chiffre d'affaires de Tech Foundations, qui a été impacté par une activité plus faible dans les secteurs industriels et bancaires.

La marge opérationnelle a atteint à 31 millions d'euros, soit 1,3% du chiffre d'affaires, en hausse organique de +220 points de base. Les deux périmètres ont enregistré des améliorations de la rentabilité, reflétant les bénéfices tirés des actions d'optimisation des effectifs et d'une gestion plus stricte des contrats sous-performants.

Le chiffre d'affaires pour l'Europe du Sud s'est élevé à 2 284 millions d'euros, en hausse organique de +3,9%. Eviden enregistre une croissance à un chiffre, haut de fourchette, tirée par une forte performance dans le Big Data, la Cybersécurité et le HPC. Le Digital a également progressé, bénéficiant de nouveaux contrats avec des clients ainsi que de la demande de modernisation des applications et de solutions de décarbonation. Tech Foundations a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires à un chiffre, bas de fourchette. La solide performance avec les clients du secteur public a été compensée par des réductions de volume dans les secteurs de l'aérospatiale, du transport et de la logistique.

La marge opérationnelle a atteint 99 millions d'euros, soit 4,3% du chiffre d'affaires, en hausse organique de +60 points de base, principalement due à l'amélioration de la rentabilité de Tech Foundations.

Autres et structures mondiales englobent le Moyen-Orient, l'Afrique, Major Events ainsi que les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales. Le chiffre d'affaires s'élève à 300 millions d'euros, en hausse organique de +21%, soutenu par une croissance à deux chiffres pour Major Events avec les Jeux Européens en Pologne et le déploiement d'un contrat avec l’UEFA. La rentabilité globale a augmenté de +7 millions d'euros en organique, reflétant une gestion plus stricte des coûts dans les Delivery Centers et une rentabilité améliorée dans les marchés en croissance.

De la marge opérationnelle au résultat opérationnel

En millions d'euros 2023 2022 Marge opérationnelle 467 356 Réorganisation -696 -352 Rationalisation et frais associés -38 -69 Coûts d'intégration et d'acquisition 4 -30 Amortissement des immobilisations incorporelles (allocation du prix d'acquisition) -108 -140 Charges relatives à des paiements fondés sur des actions -19 -25 Dépréciation du goodwill et d’autres actifs non courants -2 546 -177 Autres éléments -169 -359 Résultat opérationnel -3 106 -795

Les éléments non récurrents ont représenté une charge nette de 3 573 millions d'euros.

Les coûts de réorganisation se sont élevés à 696 millions d'euros, dont 343 millions d'euros pour les mesures d'adaptation des effectifs (comprenant 147 millions d’euros d’extension du plan de restructuration en Allemagne lancé en 2022) et 353 millions d'euros de coûts de séparation et de transformation.

Les coûts de rationalisation et frais associés ont atteint à 38 millions d'euros, se composant principalement du plan de consolidation des centres de données en Amérique du Nord.

Les coûts d’intégration et d’acquisition ont représenté un produit net de 4 millions d’euros ; certains compléments de prix et plans de rétention ne s’étant pas matérialisés, ils ont été repris par résultat.

La charge d’amortissement des immobilisations incorporelles reconnues dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition s’est élevée à 108 millions d’euros contre 140 millions d’euros en 2022. La baisse de la charge d’amortissement provient de la sortie d’actifs reconnus dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition, suite à la cession des entités sous-jacentes et de la fin de la période d’amortissement pour certains actifs

Les dépréciations du goodwill et autres actifs non courants se sont élevées à 2 546 millions d’euros, dont 1 920 millions d’euros pour Eviden et 328 millions d’euros pour Tech Foundations, ainsi qu’une dépréciation d’actifs reconnus dans le cadre de l’allocation des prix d’acquisition pour 173 millions d’euros. Le test annuel de dépréciation a été effectué en fin d'année, conformément à la norme IAS 36. Les justes valeurs ont été déterminées sur la base d'une approche multicritères, y compris les flux de trésorerie actualisés ("DCF") avec des taux d’actualisation reflétant les risques d’exécution estimés et les multiples de valorisation ajustés, conformément à la méthodologie appliquée antérieurement.

En 2023, les Autres éléments ont représenté une charge nette de 169 millions d'euros, contre 359 millions d’euros en 2022. Ils comprenaient principalement :

Les réestimations de perte sur contrats déficitaires antérieurement comptabilisés en Autres éléments pour 36 millions d'euros ;

Des frais juridiques liés à des litiges et des renégociations de contrats fournisseurs pour 65 millions d'euros ;

Une perte nette de cession de 46 millions d'euros, principalement liée à la cession d’UCC.





En conséquence, le résultat opérationnel s’est élevé à -3 106 millions d'euros (-795 millions d'euros en 2022).

Résultat opérationnel par rapport au résultat net part du Groupe

En millions d'euros 2023 2022 Résultat Opérationnel -3 106 -795 Résultat financier net -227 -175 Charge d’impôt -112 -46 Part des participations ne donnant pas le contrôle -1 0 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 5 4 Résultat net part du Groupe -3 441 -1 012 Résultat net part du Groupe normalisé 73 -28 Bénéfice par action -31,04 -9,14 Bénéfice par action dilué -31,04 -9,14

Le résultat financier net a représenté une charge de 227 millions d’euros se décomposant entre :

Un coût de l’endettement financier net de 102 millions d'euros, en hausse de +73 millions d'euros en raison de la hausse des taux d'intérêt, couplée à des tirages supplémentaires sur les emprunts bancaires ; et

Des autres charges financières nettes de 125 millions d'euros, qui incluent notamment la composante intérêts des pensions et des dettes de location.

La charge d’impôts s’est élevée à 112 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe a été de -3 441 millions d'euros, principalement impacté par la dépréciation du goodwill et des autres actifs non-courants à hauteur de 2 546 millions d'euros et par des coûts de réorganisation de 696 millions d'euros.

Le résultat net part du Groupe normalisé, excluant les éléments exceptionnels, anormaux et peu fréquents (net d'impôts) a été de 73 millions d'euros, comparé à une perte de -28 millions d'euros en 2022. La réconciliation entre le résultat net part du Groupe et le résultat net part du Groupe normalisé est présenté en annexe.

Résultat par action

Le résultat net par action, de base comme dilué, s’est établi à -31,04 € par action en 2023.

Le résultat net par action normalisé, de base comme dilué, s’est établi à 0,66 € par action en 2023.

Flux de trésorerie et trésorerie nette

(en millions d'euros) 2023 2022 Excédent Brut Opérationnel (EBO) 1 026 1 020 Investissements opérationnels -205 -251 Paiements des loyers -358 -405 Variation du besoin en fonds de roulement* -391 126 Variation du besoin en fonds de roulement* 73 489 Impôts payés -77 -59 Coût de l’endettement financier net payé -102 -29 Réorganisation provenant des autres produits et charges opérationnels -605 -192 Rationalisation & frais associés provenant des autres produits et charges opérationnels -47 -72 Coûts d'intégration et d'acquisition -8 -19 Autres variations** -312 -305 Flux de trésorerie disponible -1 078 -187 (Acquisitions) cessions (solde net) 411 -109 Augmentation de capital - 7 Programme de rachat d'actions collectives -3 -2 Dividendes versés aux actionnaires -35 -11 Flux de trésorerie net -705 -301 Endettement net d'ouverture -1 450 -1 226 Variation nette de l'endettement -705 -301 Incidence des cours de monnaies étrangères sur l'endettement -75 77 Endettement net de clôture -2 230 -1 450

Variation du besoin en fonds de roulement à l'exclusion de la variation du besoin en fonds de roulement liée aux éléments comptabilisés dans les autres produits et charges d'exploitation.





** Les "autres variations" comprennent les autres produits et charges d'exploitation avec impact sur la trésorerie (hors réorganisation du personnel, rationalisation et coûts associés, coûts d'intégration et d'acquisition) et les autres éléments financiers avec impact sur la trésorerie, les investissements financiers nets à long terme hors acquisitions et cessions, et les montants d'intéressement à payer transférés à la dette.

Le flux de trésorerie disponible est ressorti à -1 078 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, reflétant des coûts de restructuration et de séparation en hausse de 377 millions d'euros par rapport à 2022 et une baisse des actions sur le fonds de roulement de 502 millions d’euros comparés à l'année précédente.

Les investissements opérationnels et les paiements des loyers se sont élevés à 562 millions d'euros, en baisse de 94 millions d'euros par rapport à l'année précédente, reflétant les mesures prises par le Groupe pour optimiser davantage ses loyers et ses investissements et pour évoluer vers des activités moins intensives en capital.

La variation du besoin en fonds de roulement s'est élevée à -391 millions d'euros, principalement en raison de la réduction de 502 millions d’euros des volumes d’actions spécifiques sur le fonds de roulement. A fin décembre 2023, ces actions spécifiques sur le fonds de roulement se sont élevées à 1,8 milliard d’euros, comparé à 2,3 milliards d’euros à fin décembre 2022. Elles comprenaient :

712 millions d’euros de créances cédées aux banques sans recours, dit « factoring » (862 millions d’euros à fin décembre 2022) ;

D’autres actions spécifiques sur les créances clients pour 455 millions d’euros (647 millions d’euros à fin décembre 2022), consistant principalement en la réduction du délai moyen de paiement des créances clients ; et

Des actions spécifiques sur les dettes fournisseurs pour 650 millions d’euros (810 millions d’euros à fin décembre 2022), résultant principalement de l’allongement de l’exécution du paiement de factures fournisseurs. Ces actions n’incluaient aucun financement dit « reverse factoring ».





Les décaissements liés aux impôts payés ont augmenté de +18 millions d'euros et se sont élevés à 77 millions d'euros en 2023, incluant 11 millions d’euros d’impôts payés en lien avec les opérations de séparation et les cessions finalisées sur la période.

Le coût de l’endettement financier net a été de 102 millions d'euros, en hausse de +73 millions d'euros en raison de la hausse des taux d'intérêt, couplée à des tirages supplémentaires sur les emprunts bancaires.

Le total des coûts de réorganisation, de rationalisation & de frais associés et d'intégration & d'acquisition s’est élevé à 660 millions d'euros contre 283 millions d'euros en 2022.

Les coûts de réorganisation se sont élevés à 605 millions d'euros, dont 382 millions d'euros de coûts de séparation ponctuels.

Les coûts de rationalisation se sont élevés à 47 millions d'euros et sont le résultat de la fermeture et de la consolidation des datacenters, principalement en Amérique du Nord.

Les coûts d'intégration se sont élevés à 8 millions d'euros.





Les décaissements liés aux Autres variations se sont élevés à 312 millions d'euros et comprennent principalement de coûts encourus sur des contrats onéreux provisionnés à fin décembre 2021 pour 126 millions d'euros, et des paiements liés à des accords passés avec des clients ou des fournisseurs ainsi que des coûts juridiques pour 115 millions d'euros.

En raison des impacts mentionnés ci-dessus principalement liés aux coûts de réorganisation, et de la variation du besoin en fonds de roulement, le Groupe a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de -1 078 millions d'euros en 2023, contre -187 millions d'euros en 2022.

L'impact net sur la trésorerie résultant des cessions s'est élevé à +411 millions d'euros et provient principalement de la cession :

Des opérations italiennes du Groupe à Lutech ;

D’EcoAct et ses filiales à Schneider Electric ;

La participation dans la co-entreprise avec le groupe State Street ;

L'activité UCC.

Aucun dividende n'a été versé aux actionnaires d'Atos SE en 2023 ni en 2022. Les 35 millions d'euros décaissés correspondaient aux impôts prélevés sur les distributions internes de dividendes.

L’effet de la variation de change a représenté une augmentation de l’endettement net de 75 millions d’euros, essentiellement due à l’évolution du taux de change du dollar américain contre l’euro.

En conséquence, la dette nette du Groupe au 31 décembre 2023 s'élevait à 2 230 millions d'euros, contre 1 450 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Perspectives

Année 2024

Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2024 ne sont pas fournis pour le moment compte tenu des incertitudes actuelles du marché et de la vente envisagée d'actifs.

Objectifs 2026

Le Groupe retire les objectifs 2026 précédemment communiqués, compte tenu des ventes d’actifs envisagées et des discussions en cours pour le refinancement de sa dette.

Ressources humaines

L’effectif total du Groupe s'élevait à 95 140 employés à fin 2023, en baisse de -14,1% par rapport à 110 797 à la fin 2022. Cette diminution est liée aux cessions d'Atos Italie, de Unified Communications and Collaboration, de la JV avec State Street, EcoAct et Elexo. A périmètre comparable, la baisse aurait été de -5,7% sur la période.

Au cours de l'année 2023, le Groupe a effectué 14 839 recrutements (dont 92,0% d’employés directs). 70% de ces recrutements ont été effectués dans des pays offshore et nearshore.

Le taux d'attrition est passé de 21,6% en 2022 à 14,5% en 2023, reflétant l'engagement fort des employés envers l'entreprise. Le taux d'attrition a notamment diminué dans les centres offshore, passant de 27,8% à 17,1%, et la rétention de personnel clé s'est améliorée par rapport à l'année dernière malgré les changements de direction au sommet de l'organisation.

Reconnaissance de premier plan en matière de RSE

En 2023, Atos est restée l'une des entreprises les mieux notées dans le secteur des services IT pour sa performance en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). En septembre 2023, pour la 4ème année consécutive, Atos a reçu le prix EcoVadis Platinum pour ses performances en matière de responsabilité sociale d'entreprise, conservant le score le plus élevé jamais obtenu par le Groupe, soit 84 points sur 100. Atos confirme ainsi sa position dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis dans son secteur. En novembre 2023, Atos a obtenu la notation ESG la plus élevée disponible (AAA) par MSCI, ce qui place le Groupe parmi le top 11% des entreprises les mieux notées du secteur « Logiciels et Services ». En novembre 2023 également, Atos a été classée dans le top 4% du secteur des services IT de l’évaluation S&P Global Global Corporate Sustainability 2023, avec une note de 82/100.

Dividende

Le Conseil d'administration d'Atos a décidé, lors de sa réunion du 25 mars 2024, de ne pas proposer de dividende lors de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

États financiers consolidés

Les comptes consolidés d'Atos pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 25 mars 2024.

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission avec une opinion sans réserve. Il est prévu que le rapport d'audit sur les états financiers consolidés du Groupe inclue une section distincte intitulée incertitude significative liée à la continuité d’exploitation.

Conférence téléphonique

La Direction Générale d’Atos vous invite à une conférence téléphonique en anglais le mardi 26 mars 2024 à 8h00 (CET - Paris).

La conférence téléphonique sera accessible par webcast :

via le lien suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/tppiw22z

par téléphone, 10 minutes avant l’horaire de début. Si vous souhaitez participer au webcast par téléphone, vous devez vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant :

https://register.vevent.com/register/BId8617ae02024472d98cf92ca14549339

Lors de l'inscription, vous recevrez les numéros d'appel, le code d'accès direct à l'événement et un identifiant unique de participant. Des rappels de l’évènement seront également envoyés par e-mail la veille.

10 minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d'accès fournies dans l'e-mail reçu au moment de l'inscription.

Après la conférence, la ré-écoute du webcast sera disponible sur atos.net, rubrique Investisseurs.

Prochaines publications

25 avril 2024

(avant ouverture des marchés) Chiffre d’affaires du premier trimestre





ANNEXE

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2023

en millions d'euros Chiffre d'affaires T4 2023 Chiffre d'affaires T4 2022 Chiffre d'affaires T4 2022* Variation organique* Eviden 1 247 1 427 1 302 -4,2% Tech Foundations 1 308 1 462 1 253 +4,4% Total 2 555 2 889 2 554 +0,0%

*: à périmètre et taux de changes constants

en millions d'euros Chiffre d'affaires T4 2023 Chiffre d'affaires T4 2022 Chiffre d'affaires T4 2022* Variation organique* Amériques 509 665 566 -10,1% Europe du Nord & APAC 810 772 748 +8,2% Europe Centrale 582 693 587 -0,9% Europe du Sud 571 679 578 -1,1% Autres & Structures globales 83 80 75 +9,9% Total 2 555 2 889 2 554 +0,0%

*: à périmètre et taux de changes constants

Réconciliation du résultat net part du Groupe avec le résultat net normalisé part du Groupe

(en millions d'euros) 2023 2022 Résultat net - attribuable aux propriétaires de la société mère -3 441 -1 012 Autres produits et charges opérationnels nets d'impôt -3 514 -906 Gain (perte) net sur les instruments financiers liés aux actions Worldline, net d'impôt - -78 Résultat net normalisé – attribuable aux propriétaires de la société mère 73 -28

Réconciliation du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle 2022 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de 2023 sont comparés au chiffre d'affaires et à la marge opérationnelle de 2022 à périmètre et taux de changes constants. La réconciliation entre le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de 2022 publiés, et le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de 2022 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par ligne d’activité et par entités opérationnelles régionales :

En 2023, le Groupe a examiné le traitement comptable de certaines transactions de reventes de logiciels standards tiers à la suite de la décision publiée par l’ESMA en octobre 2023, illustrant la décision de l'IFRS IC et donnant une position restrictive dans l'analyse Principal versus agent sous IFRS 15 pour de telles transactions. Le chiffre d’affaires 2023 a inclus à ce titre un impact négatif de 62 millions d'euros qui a concerné Eviden dans la Région Amériques, sans incidence sur la marge opérationnelle. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 a été retraité de 71 millions d'euros, s'établissant à 11 270 millions d'euros.

Chiffre d'affaires de l'exercice 2022 en millions d'euros Exercice 2022 publié Retraitement Exercice 2022 retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2022* Eviden 5 315 -71 5 244 -4 -218 -78 4 945 Tech Foundations 6 026 6 026 4 -220 -106 5 703 Total 11 341 -71 11 270 0 -438 -184 10 648 Marge opérationnelle de l'exercice 2022 en millions d'euros Exercice 2022 publié Retraitement Exercice 2022 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2022* Eviden 276 0 276 -2 -31 -10 233 Tech Foundations 79 79 3 -22 -5 56 Autres & Structures globales 0 0 -2 1 0 0 Total 356 0 356 0 -52 -15 289





Chiffre d'affaires de l'exercice 2022 en millions d'euros Exercice 2022 publié Retraitement Exercice 2022 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2022* Amériques 2 866 -71 2 794 -9 -51 -108 2 626 Europe du Nord & APAC 3 199 3 199 6 -19 -62 3 123 Europe Centrale 2 588 2 588 0 -144 8 2 452 Europe du Sud 2 420 2 420 2 -224 0 2 198 Autres & Structures globales 269 269 0 0 -21 248 Total 11 341 -71 11 270 0 -438 -184 10 648 Marge opérationnelle de l'exercice 2022 en millions d'euros Exercice 2022 publié Retraitement Exercice 2022 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change Exercice 2022* Amériques 222 0 222 0 -10 -10 202 Europe du Nord & APAC 115 115 3 -2 -4 112 Europe Centrale -10 -10 0 -13 0 -23 Europe du Sud 106 106 0 -25 0 81 Autres & Structures globales -78 -78 -2 -2 -2 -84 Total 356 0 356 0 -52 -15 289

*: à périmètre et taux de changes constants

Les effets de périmètre se sont élevés à -438 millions d'euros. Ils étaient principalement liés à la cession des activités de test au sol des satellites et des activités en Russie en 2022, et en 2023 à la cession de l'Italie en Europe du Sud, de UCC dans toutes les régions, d'EcoAct en Amérique, en Europe du Sud et en Europe du Nord & APAC, de la co-entreprise avec State Street en Amériques, et d'Elexo en Europe du Sud.

Les effets de change ont contribué négativement au chiffre d'affaires pour -184 millions d'euros. Ils provenaient principalement de la dépréciation du dollar américain, de la livre sterling, du peso argentin et de la livre turque.

Les ajustements des transferts internes reflétaient la répartition du périmètre de Processia des Amériques vers l'Europe du Nord & APAC et vers l'Europe du Sud.

Réconciliation du chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2022 à taux de change et périmètre constants

Pour l'analyse de la performance du Groupe, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 est comparé au chiffre d'affaires de 2022 à périmètre et taux de changes constants.

La réconciliation entre le chiffre d'affaires publié pour le quatrième trimestre de 2022 avec le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 2022 à périmètre et taux de changes constants est présentée ci-dessous, par périmètres et entités opérationnelles régionales :

Chiffre d'affaires T4 2022 en millions d'euros T4 2022 publié Retraitement T4 2022 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T4 2022* Eviden 1 498 -71 1 427 7 -103 -29 1 302 Tech Foundations 1 462 1 462 -7 -176 -27 1 253 Total 2 960 -71 2 889 0 -279 -56 2 554 Chiffre d'affaires T4 2022 en millions d'euros T4 2022 publié Retraitement T4 2022 Retraité Transferts internes Effets de périmètre Effets taux de change T4 2022* Amériques 737 -71 665 0 -51 -48 566 Europe du Nord & APAC 772 772 0 -19 -5 748 Europe Centrale 693 693 0 -108 2 587 Europe du Sud 679 679 0 -101 0 578 Autres & Structures globales 80 80 0 0 -5 75 Total 2 960 -71 2 889 0 -279 -56 2 554

*: à périmètre et taux de changes constants

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations inclues ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations factuelles à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 21 avril 2023 sous le numéro d’enregistrement D.23-0321. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays.

Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l'approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume-Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège et Suède) et l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande et Corée du Sud), l’Europe Centrale (Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud ( Andorre, France, Italie, Portugal et Espagne), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Abu Dhabi, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Liban, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Namibie, Qatar, Royaume d’Arabie saoudite, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

1 La conciliation est une procédure, dite amiable ou préventive, de traitement des difficultés des entreprises. Elle est prévue par les dispositions du Code de commerce. Les négociations, qui se déroulent sous l'égide d'un conciliateur désigné par le Président du Tribunal de commerce, sont confidentielles. Le conciliateur a notamment pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses créanciers financiers qui y sont appelés, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et à assurer sa pérennité.

