Umicore - Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires

Avis de convocation aux assemblées générales ordinaire et spéciale des actionnaires







Umicore invite ses actionnaires à participer à ses assemblées générales ordinaire et spéciale qui se tiendront le jeudi 25 avril 2024, 17h00 CEST dans les bureaux d'Umicore (rue du Marais 31, 1000 Bruxelles).

Les assemblées générales seront également retransmises et accessibles en direct. Il n’y aura pas de possibilité de voter ou de poser des questions via cette retransmission. Le lien pour accéder à la retransmission sera mis à disposition sur le site web d’Umicore.

Tous les détails concernant l'ordre du jour, les conditions d'admission, les modalités de vote et la documentation des assemblées générales peuvent être consultés sur le site web d’Umicore.



Proposition de modification du conseil de surveillance



M. Mario Armero a annoncé son intention de quitter le conseil de surveillance à l'issue de cette assemblée générale annuelle 2024, après y avoir siégé pendant quatre ans.

Le Conseil de Surveillance propose la nomination de M. Frédéric Oudéa en tant que nouveau membre du Conseil de Surveillance en remplacement de M. Armero pour un mandat de 3 ans. Dès sa nomination, M. Oudéa rejoindra également le Comité de Nomination et de Rémunération et le Comité de Développement durable d'Umicore.



Frédéric Oudéa, de nationalité française, est diplômé de l'École polytechnique et de l'École nationale d'administration. Il a passé l'essentiel de sa carrière dans le secteur bancaire, à la Société Générale, dont il a été le directeur général de 2008 à 2023. Il est actuellement président de Sanofi et administrateur indépendant de Capgemini. Il est également conseiller exécutif principal du groupe GBL.

Le conseil de surveillance propose également la nomination de M. Philip Eykerman en tant que nouveau membre indépendant du conseil de surveillance avec effet au 1er novembre 2024 pour un mandat se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2027.

Philip Eykerman, de nationalité belge, est président de la division Health, Nutrition & Care de DSM-Firmenich et membre de son comité exécutif. M. Eykerman a rejoint DSM en 2011 en tant que vice-président exécutif de la stratégie d'entreprise et des acquisitions. Il a ensuite assumé des responsabilités supplémentaires, notamment pour les spécialités alimentaires et les activités pharmaceutiques de DSM. Avant de rejoindre DSM, M. Eykerman était associé chez McKinsey & Company et responsable de la pratique chimique de McKinsey au Benelux et en France. Il est titulaire d'une maîtrise en génie chimique de la KU Leuven, en Belgique, et d'une maîtrise en génie des raffineries de l'Institut français du pétrole, en France.

Thomas Leysen, président du conseil de surveillance d'Umicore, a commenté : « Au nom du Conseil de Surveillance, je tiens à remercier chaleureusement Mario Armero pour sa sagesse, sa perspicacité et le soutien critique qu'il a apporté au Conseil de Surveillance depuis 2020. J'ai le plaisir de proposer à l'Assemblée générale la nomination de M. Philip Eykerman et de M. Frédéric Oudéa. Je suis convaincu que leur expérience étendue et complémentaire s'avérera très précieuse et renforcera encore le Conseil de Surveillance d'Umicore. »





Publications à venir

Le 26 avril 2024 à 7h30 CEST, Umicore publiera une mise à jour des conditions de marché du premier trimestre et des perspectives pour l'ensemble de l'année 2024.





Calendrier financier

25 avril 2024 - Assemblée générale ordinaire

29 avril 2024 - Ex-date (dividende)

30 avril 2024 - Record date (dividende)

2 mai 2024 - Mise en paiement du dividende

26 juillet 2024 - Résultats semestriels 2024

19 août 2024 - Ex-date (dividende), acompte sur dividende 2024

20 août 2024 - Record date (acompte sur dividende) 2024

21 août 2024 - Mise en paiement de l’acompte sur dividende 2024





Rapport annuel 2023

Le 22 mars 2024, Umicore a publié son rapport annuel 2023, disponible sur le site web Integrated Annual Report 2023.



Pour tout complément d'information



Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Benoit Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com

À propos d'Umicore



Umicore est une entreprise de technologie des matériaux circulaires qui se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre Business Groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque Business Group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majeure partie de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux pour la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable, repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : Des matériaux pour une vie meilleure (Materials for a better life)

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore ainsi que ses activités de R&D sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3 milliards) en 2023.