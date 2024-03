Umicore - Oproep tot Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen

Oproep tot Gewone en Bijzondere Algemene Vergaderingen



Umicore nodigt haar aandeelhouders uit om deel te nemen aan haar Gewone en Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders die zullen plaatsvinden op donderdag 25 april 2024 om 17 uur CEST in de kantoren van Umicore (Broekstraat 31, 1000 Brussel).

De vergaderingen zullen ook live via webcast worden uitgezonden zonder de mogelijkheid om te stemmen of vragen te stellen tijdens de webcast. De link naar de webcast zal beschikbaar worden gesteld op de website van Umicore.

Alle details betreffende de agenda, de toelatingsvoorwaarden, de stemmethoden en de documentatie voor de Algemene Vergaderingen van aandeelhouders kunnen hier worden geraadpleegd.





Voorgestelde wijzigingen in de raad van toezicht



De heer Mario Armero kondigde zijn voornemen aan om terug te treden uit de raad van toezicht aan het einde van deze Algemene Vergadering van aandeelhouders van 2024, na in totaal 4 jaar zitting te hebben gehad in de raad.

De raad van toezicht stelt voor de heer Frédéric Oudéa te benoemen als nieuw lid van de raad van toezicht ter vervanging van de heer Armero voor een termijn van 3 jaar. Na zijn benoeming zal de heer Oudéa ook toetreden tot het Benoemings- en remuneratiecomité en het Duurzaamheidscomité van Umicore.

Frédéric Oudéa, Frans staatsburger, is afgestudeerd aan de École Polytechnique en de École Nationale d'administration. Hij werkte het grootste deel van zijn carrière in de banksector, bij Société Générale, waar hij van 2008 tot 2023 CEO was. Momenteel is hij voorzitter van Sanofi en senior independent director van Capgemini. Hij is ook senior executive advisor van GBL Group.

De raad van toezicht stelt ook de benoeming voor van de heer Philip Eykerman als nieuw onafhankelijk lid van de raad van toezicht met ingang op 1 november 2024 voor een termijn die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

Philip Eykerman, Belgisch staatsburger, is president van de divisie Health, Nutrition & Care bij DSM-Firmenich en lid van het Executive Committee. De heer Eykerman trad in 2011 in dienst bij DSM als executive vice-president corporate strategy & acquisitions. Later kreeg hij aanvullende verantwoordelijkheden, onder meer voor DSM's activiteiten op het gebied van voedingsspecialiteiten en farmaceutica. Voordat hij bij DSM in dienst trad, was de heer Eykerman partner bij McKinsey & Company en leidde hij van McKinsey's ‘chemicals’ activiteiten in de Benelux en Frankrijk. Hij heeft een master in Chemische Technologie (Chemical Engineering) van de KU Leuven, België, en een master in Refinery Engineering van het French Petroleum Institute, Frankrijk.

Thomas Leysen, Voorzitter van de raad van toezicht van Umicore, licht toe: "Namens de raad van toezicht wil ik Mario Armero van harte bedanken voor zijn wijsheid, scherpe inzichten en kritische ondersteuning die hij sinds 2020 in de raad van toezicht heeft gebracht. Ik ben verheugd om de Algemene Vergadering van aandeelhouders de benoeming van de heer Philip Eykerman en de heer Frédéric Oudéa voor te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat hun uitgebreide en complementaire ervaring zeer waardevol zal blijken en de raad van toezicht van Umicore verder zal versterken."





Aankomende publicaties

Op 26 april 2024 om 7u30 CEST publiceert Umicore een Update rond de marktcondities voor het eerste kwartaal en de vooruitzichten voor het volledige jaar 2024.





Financiële kalender

25 april 2024 - Jaarlijkse Algemene Vergadering

29 april 2024 - Ex-dividenddatum

30 april 2024 - Registratiedatum voor het dividend

2 mei 2024 - Betalingsdatum voor het dividend

26 juli 2024 - Halfjaarresultaten 2024

19 augustus 2024 - Ex-dividenddatum, interimdividend 2024

20 augustus 2024 - Registratiedatum voor het interimdividend 2024

21 augustus 2024 - Betalingsdatum voor het interimdividend 2024





Jaarverslag 2023



Op 22 maart 2024 publiceerde Umicore haar Jaarverslag 2023, beschikbaar op de website Integrated Annual Report 2023.





Voor meer informatie

Investor Relations



Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Benoit Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com

Umicore profiel

Umicore is een bedrijf dat zich toelegt op circulaire materiaaltechnologie en op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, chemie en metallurgie een wezenlijk verschil maakt. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier Business Groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke Business Group is onderverdeeld in marktgerichte business units met een aanbod van materialen en oplossingen die aan de spits staan van nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar zijn in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De overkoepelende doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren in overeenstemming met haar missie: Materials for a better life.

De industriële, commerciële en O&O-activiteiten van Umicore zijn wereldwijd verspreid om, met meer dan 11.500 werknemers, haar internationale klantenbasis zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.