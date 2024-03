Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (väärtpaberi lühinimi TKM1T, ISIN kood EE0000001105) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 03.04.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.04.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS maksab dividendi 0,72 eurot aktsia kohta 08.04.2024.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000