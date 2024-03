Bourse Direct et BNP Paribas Asset Management nouent un partenariat visant à promouvoir l’accessibilité aux ETF thématiques ESG

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 mars 2024

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) et Bourse Direct, l’une des principales plateformes françaises de courtage en ligne ont noué un partenariat pour démocratiser l’accès au marché des ETF1.

Concrètement, BNPP AM remboursera les frais de courtage sur une sélection d’ETF ESG2 mégatendances portant sur les thématiques du changement climatique, l’économie des océans, le recyclage et la lutte contre le gaspillage, la santé et le bien-être ainsi que l’immobilier coté responsable.

Grâce à ce partenariat, les clients de Bourse Direct pourront profiter d’une offre exclusive sur 11 ETF thématiques de la gamme BNPP AM : chaque mois pendant 1 an, leurs deux ordres d’achat les plus élevés leur seront remboursés*.

A travers ce partenariat, les deux entreprises souhaitent promouvoir l’accessibilité au marché financier et accompagner les clients à mieux préparer leur épargne en investissant régulièrement en Bourse et à moindres frais via les ETF.

Les 11 ETF ESG, dont deux3 sont éligibles au PEA4, couvrent plusieurs thématiques essentielles aux sociétés et aux économies. En effet, le tableau de bord des investisseurs particuliers publié par l’Autorité des Marchés Financiers5 (AMF) montrent que les Français sont de plus en plus nombreux à utiliser les ETF pour investir en Bourse.

BNPP AM gère 48,5 milliards d’euros d’actifs6 dans le cadre de solutions indicielles et propose une riche gamme d’ETF thématiques, qui combine une méthodologie durable avec une expertise en matière de gestion indicielle.

Pour Jérémy Tubiana, Responsable du développement commercial ETF et Solutions Indicielles Frabelux, Monaco, Suisse Francophone et de la distribution digitale chez BNPP AM :

« Nous sommes fiers de ce partenariat qui traduit notre volonté commune de démocratiser l’accès à l’épargne et l’usage des ETF. Avec Bourse Direct, nous partageons le même engagement pour l’éducation financière afin d’aider les investisseurs à appréhender les marchés financiers et à définir leur stratégie d’investissement avec une approche durable. ».

Frédéric Garcia, Responsable de la salle des marchés et du service Infos d’Experts de Bourse Direct ajoute :

« Depuis plusieurs années, la clientèle de Bourse Direct montre une appétence particulière pour les ETF dont certains produits entrent dans le top 5 des valeurs les plus traitées par nos clients. Les ETF permettent une diversification de son portefeuille et peuvent répliquer des indices sur des thématiques d’investissement très large. Nous sommes donc ravis de pouvoir leur rendre accessible une gamme d’ETF reconnue, proposée par BNPP AM. »

Pour découvrir cette offre,

rendez-vous sur : https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/bnp-paribas-am

CONTACTS PRESSE :

BNP Paribas Asset Management

Jana Chehadee

+33 6 45 11 76 20

jana.chehadee@bnpparibas.com

Bourse Direct

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40

IMAGE 7 – Claire Doligez - +33 (0) 1 53 70 74 48

A propos de BNP Paribas Asset Management :

BNP Paribas Asset Management (“BNPP AM”) est le métier de gestion d’actifs de BNP Paribas, un groupe bancaire de premier plan en Europe et de portée internationale. La priorité de BNPP AM est de délivrer sur le long terme des rendements durables à ses clients, en s’appuyant sur une approche d’investissement intégrant la durabilité. Les équipes de gestion de BNPP AM concentrent leur développement sur six expertises clés : les stratégies actives à forte conviction, les solutions de liquidité, les marchés émergents, les investissements multi-actifs, les investissements systématiques, quantitatifs & indiciels et les actifs privés, et intègrent une analyse quantitative et fondamentale dans leurs processus d’investissement.

BNPP AM place la durabilité au cœur de sa stratégie et de sa philosophie d’investissement. Positionné parmi les leaders en investissement thématique en Europe1, BNPP AM entend contribuer à une transition Énergétique réussie, des Écosystèmes sains et une plus grande Égalité sociale (nos « 3E »). BNPP AM gère actuellement 540 milliards d’euros d’actifs (encours sous gestion et conseillés de 656 milliards d’euros), bénéficie de l’expertise de plus de 500 professionnels de l’investissement et de près de 400 collaborateurs dédiés à la relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 67 pays.

Chiffres : BNPP AM, au 31 décembre 2023

1 Source : 2ème en Europe sur les stratégies thématiques durables, selon une analyse réalisée par BNP Paribas Asset Management sur la base des données Morningstar au 31/12/23.

Pour plus d’information, rendez-vous sur bnpparibas-am.com, notre media room ou suivez-nous sur





A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution. Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Bourse Direct – 374 rue Saint-Honoré – 75001 Paris Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 876 597 € - RCS Paris B408 790 608 Une société de VIEL & Cie

L'investissement en bourse comporte un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques. Consultez la rubrique “facteurs de risques” des Prospectus concernés.

Communication à caractère promotionnel

Disclaimer

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP96002, constituée sous forme de société par actions simplifiée, ayant son siège social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832, et son site web : www.bnpparibas-am.com.

Le présent document a été rédigé et est publié par la société de gestion de portefeuille.

Ce contenu vous est communiqué à titre purement informatif et ne constitue:

1. ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doit en aucun cas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat ou engagement que ce soit ;

2. ni un conseil d’investissement.

Le présent document se réfère à un ou plusieurs instruments financiers agréés et réglementés dans leur juridiction de constitution.

Aucune action n’a été entreprise qui permettrait l’offre publique de souscription des instruments financiers dans toute autre juridiction, excepté suivant les indications de la version la plus récente du prospectus des instruments financiers ou sur le site web (rubrique « nos fonds »), dans laquelle une telle action serait requise, en particulier, aux États-Unis, pour les ressortissants américains (ce terme est défini par le règlement S du United States Securities Act de 1933). Avant de souscrire dans un pays dans lequel les instruments financiers sont enregistrés, les investisseurs devraient vérifier les contraintes ou restrictions légales potentielles relatives à la souscription, l’achat, la possession ou la vente des instruments financiers en question.

Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des instruments financiers de lire attentivement la version la plus récente du prospectus et du document d’information clé (DIC) et de consulter les rapports financiers les plus récents des instruments financiers en question lorsque ceux-ci sont déjà disponibles.

Ces documents sont disponibles dans la langue du pays dans lequel l’organisme de placement collectif/instrument financier est autorisé à la commercialisation et /ou en anglais le cas échéant, sur le site suivant, rubrique « nos fonds »: www.bnpparibas-am.com.

Les opinions exprimées dans le présent document constituent le jugement de la société de gestion de portefeuille à la date de publication du document et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. La société de gestion de portefeuille n’a pas l’obligation de les tenir à jour ni de les modifier. Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux en fonction des considérations légales, fiscales, domiciliaires et comptables qui leur sont applicables avant d’investir dans les instruments financiers afin de déterminer eux-mêmes l’adéquation et les conséquences de leur investissement, pour autant que ceux-ci soient autorisés. À noter que différents types d’investissements, mentionnés le cas échéant dans le présent document, impliquent des degrés de risque variables et qu’aucune garantie ne peut être donnée quant à l’adéquation, la pertinence ou la rentabilité d’un investissement spécifique pour le portefeuille d’un client ou futur client.

Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par les instruments financiers de leurs objectifs d’investissement. Les performances peuvent varier notamment en fonction des objectifs ou des stratégies d’investissement des instruments financiers et des conditions économiques et de marché importantes, notamment les taux d’intérêt. Les différentes stratégies appliquées aux instruments financiers peuvent avoir un impact significatif sur les résultats présentés dans ce document. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et la valeur des investissements dans les instruments financiers est susceptible par nature de varier à la hausse comme à la baisse. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur investissement initial.

Les données de performance, éventuellement présentées dans ce document, ne prennent en compte ni les commissions et frais contractés à l’émission ou au rachat de parts ni les taxes.

Vous pouvez obtenir, en cliquant ici : www.bnpparibas-am.fr/investisseur-professionnel/synthese-des-droits-des-investisseurs /un résumé des droits des investisseurs en français. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe peut décider de cesser la commercialisation des organismes de placement collectif/instruments financiers, dans les hypothèses visées par la réglementation applicable.

« L’investisseur durable d’un monde qui change » reflète l’objectif de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe d’inscrire le développement durable dans le cadre de ses activités, sans pour autant que tous les produits gérés par BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe ne relèvent de l’article 8, ayant une proportion minimale d’investissements durables, ou de l’article 9 du Règlement Européen 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Vous trouverez plus d’information sous le lien www.bnpparibas-am.com/en/sustainability

* Voir conditions de l’offre sur https://www.boursedirect.fr/fr/etf/offres/bnp-paribas-am

1Exchange traded funds.

2 Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance

3 BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB UCITS ETF et BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB

4 Plan d'épargne en actions

5 https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2024-01/tb-suivi-evolution-investisseurs_n13.pdf

6 Source: BNPP AM le 31/01/24





Pièce jointe