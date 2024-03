Davie décroche le premier contrat pour la conception d’une flotte de brise-glaces dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada

LÉVIS, Québec, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chantier Davie Canada Inc. (Davie) a annoncé aujourd’hui que le gouvernement du Canada lui a accordé le premier contrat dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) pour la conception de la flotte de six navires des futurs brise-glaces de programme canadien. Cette étape importante marque le début de l’ensemble des travaux que Davie effectuera dans le cadre de la SNCN afin de renouveler la flotte canadienne dans l’Arctique. Chaque activité réalisée en vertu du contrat contribuera à faire avancer les prochaines phases de conception, de construction, de livraison et de soutien de ces navires stratégiques.



L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre canadien des Services publics et Approvisionnement (SPAC) a souligné : « Ce premier contrat octroyé au Chantier Davie sous la Stratégie nationale de construction navale nous rapproche de notre objectif de fournir à la Garde côtière canadienne la prochaine génération de navires pour l’Arctique. Ils seront parmi les plus avancés, les plus durables et les mieux adaptés aux environnements les plus difficiles du monde. La nouvelle flotte incarnera la présence du Canada dans l’Arctique et jouera un rôle essentiel pour que notre pays puisse rester ouvert au commerce tout au long de l’année. »

James Davies, président et chef de la direction de Davie, a affirmé : « Il s’agit d’une première étape importante dans notre démarche visant à livrer une flotte de brise-glaces les plus grands et les plus technologiquement avancés jamais construits au Canada, pour le Canada. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes dévouées de Davie, de la Garde côtière canadienne et de SPAC. Leurs efforts pour préparer cette étape historique ont été considérables. Maintenant, nous sommes impatients de commencer à travailler au renouvellement de la flotte arctique du Canada ».

Davie mettra sur pied un bureau de gestion de projet et de conception de brise-glaces, offrant ainsi des possibilités de carrière intéressantes aux générations actuelles et futures de constructeurs navals canadiens. Davie tient à recruter des équipes de professionnels hautement qualifiés dans le domaine de la construction navale, qui se chargeront de tous les aspects de la construction du plus gros carnet de commandes de brise-glaces lourds au monde.

Par ailleurs, Davie confiera à des sous-traitants clés la conception et la certification des navires en fonction des normes établies en matière de sécurité, d’environnement et de performance. Tirant parti de l’expérience éprouvée de Davie dans la livraison de navires d’une qualité et d’une performance exceptionnelles, cette phase initiale est primordiale afin de garantir une disponibilité opérationnelle durable et une capacité à servir au mieux les missions de la GCC.

Julian Kenney, directeur du programme des brise-glaces chez Davie, a déclaré : « Nous sommes très fiers de nous lancer dans la conception et la construction de la nouvelle flotte de brise-glaces du Canada. Nous entretenons un partenariat solide avec la Garde côtière canadienne et notre priorité absolue est de concevoir et de construire les brise-glaces dont le Canada a besoin pour garder nos voies navigables ouvertes, protéger notre environnement, et sécuriser l’Arctique ».

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de classe mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des traversiers et des navires de guerre, destinés à des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction des navires les plus grands et les plus avancés sur le plan technologique jamais construits au Canada. L’enveloppe initiale de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis le chantier naval d’Helsinki, le leader mondial de la construction de brise-glaces, en novembre 2023. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

