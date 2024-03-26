在加强全球应对耐抗生素细菌工作的过程中 KFSH&RC 科学家发现了新的细菌物种：Riyadhensis

利雅得，沙特阿拉伯, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 的科学家们通过应用全基因组测序 (WGS) 技术取得了一项突破性进展，发现了一种新的细菌物种，即“Stenotrophomonas Riyadhensis”。这一发现标志着在了解细菌如何与现有药物相互作用方面取得了重大进展，为创新治疗策略铺平了道路。在全球抗击耐抗生素细菌的斗争中，这些努力至关重要，凸显了 KFSH&RC 的先进研究能力及其在促进科学发现和加强患者护理方面的领导作用。

“Riyadhensis”的发现加强了基因组测试在创新具有前景的诊断和治疗方法方面的潜力，并加深了对细菌耐药性机制的了解，尤其是在重症监护室 (ICU) 等敏感环境和免疫系统受损的病人中。这标志着在抗击抗生素耐药性、药物开发和防止疾病传播方面取得了实质性进展。

这种新发现的细菌是在 2019 年对 KFSH&RC 的 ICU 中疑似疫情的深入调查中发现的，凸显了此前全球科学界和医学界在精确定位和应对新细菌菌株方面未认识到的挑战。铜绿假单胞菌是一种以抗生素耐药性而闻名的致病细菌，最初被认为是铜绿假单胞菌的变种，但随后的 WGS 分析表明它并不具有假单胞菌属的共同特征。研究发现，Riyadhensis 属于寡养单胞菌家族，具有独特的基因组成和形态特征，与科学界公认的其他成员均不同。

KFSH&RC 研究中心传染病和免疫部主任 Ahmad Al Qahtani 博士说：“传统的细菌鉴定方法可能会导致错误鉴定，相比之下，WGS 分析提供了一种精确而有针对性的方法，可确保准确鉴定，并提供有关抗药性机制的详细见解，证明了其在疾病爆发调查和改善患者护理方面的重要意义。”

KFSH&RC 器官移植卓越中心移植传染病负责人 Reem Almaghrabi 博士强调了这一发现的重要性，即倡导持续监测和使用 WGS 等先进技术开发更快、更准确的诊断方法。此外，这种方法还为各个层面的科学合作奠定了基础，加强了全球抗击抗生素耐药性的努力。

了解细菌新品种的细微差别，尤其是它们的抗生素耐药性，对现代医疗保健至关重要，也是抗击细菌感染的主要手段。由于这些细菌的抗药性不断增强，它们对人类健康构成了持续的重大威胁。

值得注意的是，根据 2024 Brand Finance 排名，KFSH&RC 连续两年在中东和非洲地区排名第一，在全球 250 强医疗机构中排名第 20 位。此外，同年，它被著名的《新闻周刊》杂志评为世界最佳医院之一。

费萨尔国王专科医院和研究中心位居全球专业医疗的领导者之列，致力于推动创新，并成为先进的医学研究和教育中心。通过与当地、区域和国际著名机构建立战略合作伙伴关系，医院致力于推动医疗技术的发展并提高全球医疗保健标准。

关于费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)：

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2024 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲顶级学术医疗中心，并跻身全球前 20 强。此外，2024 年，它被《新闻周刊》评为世界最佳医院之一，在沙特阿拉伯 (KSA) 排名第一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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