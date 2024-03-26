在加強全球應對抗抗生素細菌工作的過程中 KFSH&RC 科學家發現了新的細菌物種：Riyadhensis

利雅得，沙特阿拉伯, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 的科學家們透過應用全基因組定序 (WGS) 技術取得了一項突破性進展，發現了一種新的細菌物種，即「Stenotrophomonas Riyadhensis」。這項發現標誌著在了解細菌如何與現有藥物相互作用方面取得了重大進展，為創新治療策略鋪平了道路。在全球抗擊耐抗生素細菌的鬥爭中，這些努力至關重要，凸顯了 KFSH&RC 的先進研究能力及其在促進科學發現和加強患者護理方面的領導作用。

「Riyadhensis」的發現加強了基因組測試在創新具有前景的診斷和治療方法方面的潛力，並加深了對細菌抗藥性機制的了解，尤其是在深切治療部 (ICU) 等敏感環境和免疫系統受損的病人中。這標誌著在對抗抗生素抗藥性、藥物開發和防止疾病傳播方面取得了實質進展。

這種新發現的細菌是在 2019 年對 KFSH&RC 的 ICU 中疑似疫情的深入調查中發現的，凸顯了此前全球科學界和醫學界在精確定位和應對新細菌菌株方面未認識到的挑戰。銅綠假單胞菌是一種以抗生素抗藥性而聞名的致病細菌，最初被認為是銅綠假單胞菌的變種，但隨後的WGS 分析表明它並不具有假單胞菌屬的共同特徵。研究發現，Riyadhensis 屬於寡養單胞菌家族，具有獨特的基因組成和形態特徵，與科學界公認的其他成員不同。

KFSH&RC 研究中心傳染病和免疫部主任 Ahmad Al Qahtani 博士說：「傳統的細菌鑑定方法可能會導致錯誤鑑定，相較之下，WGS 分析提供了一種精確且有針對性的方法，可確保準確鑑定，並提供有關抗藥性機制的詳細見解，證明了其在疾病爆發調查和改善病患照護方面的重要意義。」

KFSH&RC 器官移植卓越中心移植傳染病負責人 Reem Almaghrabi 博士強調了這項發現的重要性，即倡導持續監測和使用 WGS 等先進技術開發更快、更準確的診斷方法。此外，這種方法也為各層面的科學合作奠定了基礎，加強了全球對抗抗生素抗藥性的努力。

了解細菌新品種的細微差別，尤其是它們的抗生素抗藥性，對現代醫療保健至關重要，也是對抗細菌感染的主要手段。由於這些細菌的抗藥性不斷增強，它們對人類健康構成了持續的重大威脅。

值得注意的是，根據 2024 Brand Finance 排名，KFSH&RC 連續兩年在中東和非洲地區排名第一，在全球 250 強醫療機構中排名第 20 位。此外，同年，它被著名的《新聞周刊》雜誌評為世界最佳醫院之一。

費薩爾國王專科醫院和研究中心位居全球專業醫療的領導者之列，致力於推動創新，並成為先進的醫學研究和教育中心。透過與當地、區域和國際著名機構建立策略合作夥伴關係，醫院致力於推動醫療技術的發展並提高全球醫療保健標準。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2024 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲頂級學術醫療中心，並躋身全球前 20 強。此外，2024 年，它被《新聞周刊》評為世界最佳醫院之一，在沙特阿拉伯 (KSA) 排名第一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯發布了一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計劃鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。

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