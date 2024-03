Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 26. marts 2024

Selskabsmeddelelse nr. 3/2024



Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S indkalder til ordinær generalforsamling i selskabet til afholdelse onsdag

den 17. april 2024, kl. 15.00 på selskabets adresse.

Indkaldelsen er sket jf. selskabets vedtægter §7 og er tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Udbytte

På baggrund af resultatet i 2023 og kapitalstrukturen i SKAKO A/S pr. 31. december 2023 anbefaler bestyrelsen en udbytteudlodning på DKK 5 pr. aktie svarende til 113% af årets resultat for de fortsættende aktiviteter og en samlet udbytteudlodning på DKK 15,4 mio. Med en aktiekurs på 103 kr. pr. 31. december 2023 svarer det til en udbytteprocent på 4,9%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 17. april 2024.

Ex-udbytte dato: 17. april 2024

Optagelsesdato: 24. april 2024

Udbetalingsdato: 24. april 2024

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

