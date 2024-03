Appel aux leaders canadiens des technologies propres à vendre aux gouvernements

OTTAWA, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Félicitations à toutes les entreprises canadiennes de pointe qui figurent sur la liste 2024 Global Cleantech 100 des entreprises les plus innovantes dans le domaine des technologies propres. Êtes-vous une entreprise canadienne expérimentée en technologies propres avec des produits et des services que les gouvernements achètent? La CCC veut en savoir plus sur vous.



Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le marché mondial des technologies propres devrait dépasser 1,7 billion de dollars en 2023. Un marché aussi gigantesque représente une opportunité pour de nombreuses entreprises et la CCC souhaite s'associer avec davantage de leaders canadiens des technologies propres afin d'offrir leurs produits et services aux gouvernements étrangers.

Au-delà de l'énergie, de l'électricité, des déchets, des eaux usées et d'autres technologies environnementales, le secteur des technologies propres comprend également des solutions pour le transport, la logistique, la fabrication, les processus industriels et les matériaux. Dans la première phase de la campagne, la CCC souhaite en savoir plus sur les entreprises qui offrent des technologies, des services et des solutions aux services publics étatiques ou réglementés de distribution d'eau et d'électricité, ainsi qu'à leurs organismes de réglementation. Plus précisément, la CCC souhaite promouvoir les solutions canadiennes dans les domaines suivants :

Gestion SMART des services publics pour la gestion de la demande et la conservation de l'énergie.

pour la gestion de la demande et la conservation de l'énergie. Production d'énergie nucléaire , y compris les solutions pour les petits réacteurs modulaires (SMR).

, y compris les solutions pour les petits réacteurs modulaires (SMR). Captage et stockage du carbone (CCS) / l'utilisation du captage du carbone (CCU) pour aider à réduire les émissions lors de la production et de la transmission des services d'utilité publique.



Les entreprises proposant d'autres technologies propres sont toujours encouragées à contacter la CCC pour entrer en contact avec un conseiller à l'exportation de la CCC et se mettre en relation avec d'autres organismes du gouvernement du Canada afin de développer leurs activités et leurs exportations.

En tant qu'organisme du gouvernement du Canada, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir et à obtenir des relations commerciales fructueuses avec des gouvernements étrangers dans le cadre de contrats gouvernement à gouvernement (GÀG). Si vous êtes une entreprise canadienne ayant une expérience reconnue dans la vente de solutions de technologies propres et d'énergie verte achetées par les gouvernements, enregistrez votre solution avec nous et un conseiller à l'exportation de la CCC vous contactera.

