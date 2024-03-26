人工智能、包容性和可持续性：商学院申请者的必修课题

雷斯顿，弗吉尼亚州, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着世界从动荡的一年中走出，见证了更多地缘政治冲突、经济不确定性、动荡的就业市场和颠覆性技术，个人正在以一种新的关注点转向工商管理研究生教育。根据今天由美国管理专业研究生入学考试委员会 (Graduate Management Admission Council, GMAC ) 发布的一项对全球商学院准学生的年度调查，学生们希望提升自己的技能，同时以目的导向的方式进行学习、工作和生活。该研究显示，超过三分之二的准学生认为，平等与包容性以及可持续性对于他们的学习体验至关重要或非常重要。此外，四分之三的申请者表示，联合国可持续发展目标中关于消除贫困、零饥饿、干净的水和卫生设施以及体面工作和经济增长的努力，对于他们在攻读高等教育时也很重要，重要到许多人甚至会在课程中缺乏这些主题时将学校排除在考虑范围之外。



推动有意攻读高级工商管理教育的另一个因素是变革性的生成式人工智能 (artificial intelligence, AI) 技术。申请者对 AI 需求同比增长了 38%，现在有五分之二的人表示将 AI 纳入课程至关重要。中东和拉丁美洲地区以及千禧一代和男性的兴趣最高。对 STEM 认证的工商管理课程的全球兴趣在五年内也增长了 38%，在受印度和大中华地区需求推动下，在亚洲达到了新的高度。

“2024 年对准学生的调查显示，申请者期望通过攻读高阶商业教育，有助于他们在专业和个人目标上提升社会正面影响力。他们对在不确定的世界中学习宝贵的永久技能，如领导能力、数据驱动的问题解决能力以及有效管理科技和人力资本的强烈渴望持续存在，即使他们对修课模式和就学地点的偏好可能会转变。”GMAC 首席执行官 Joy Jones 表示：“我很高兴看到当今的申请者都在努力适应不断变化的全球挑战，来满足永远演变的商业环境，真正主导自己的职业发展道路。这为商学院提供了巨大的机会，提供各种学位课程和灵活的课程来满足申请者和行业日益变化的需求。”



对灵活性的需求达到新高。

在过去五年里，全球范围内对混合学习的兴趣有所增长，而对面对面学习的兴趣则有所下降。大多数选择混合学习的申请者希望至少一半的时间可以亲自上课，其余时间在线学习。这种增长在除中亚和南亚地区外的各个地区都有所体现，非洲和北美地区对混合学习的偏好最高。不出所料 – 并且与以前几年的发现一致，与男性相比，女性更倾向于选择混合课程，有 20% 的女性准学生表示这种偏好，而男性则为 15%。

GMAC 研究分析和传播主任 Andrew Walker 表示：“今年的准学生调查增加了越来越多的证据，表明申请者对灵活性的渴望正在增加。”“混合学习的兴趣在各个地区和人口统计类型中都有所增长，因为混合办公室也变得越来越普遍且让人向往。虽然面对面学习在大多数申请者中仍是首选的教学方式，但其在申请者中的主导地位正在逐渐下降。”

经济实惠性和地区优质院校数量增长重塑全球学生流动性。

虽然美国仍然是大多数商学院申请者的首选学习目的地，但多年的调查数据显示，比以往任何时候都有更多的申请者计划申请在其国籍所在国内而非国际学习，尤其是在亚洲、拉丁美洲和东欧地区。例如，现在大多数印度申请者计划申请国内学习，从 2022 年的 41% 增至 2023 年的 53%。在他们当中，大多数人提到经济实惠性是主要原因，其次是印度教育系统的良好声誉。与此同时，大中华地区申请者对在美国学习的兴趣有所下降，自 2019 年以来下降了 9 个百分点，达到五年来的最低点。尽管中国申请者仍然认为美国在为他们的职业生涯做好准备、拥有良好的教育体系和吸引人的所在地方面都更胜一筹，但他们对在西欧学习的兴趣在很大程度上保持强劲，大多数人认为西欧的课程通常时间较短，更加经济实惠。

GMAC 董事会 成员、Ventech China 管理合伙人 Curtis Alan Ferguson 表示：“随着高质量的教育机构和经济机会在亚洲不断增长，许多申请者选择留在家乡而不是远赴他乡学习也就不足为奇了。”“尽管如此，美国和西欧的工商管理研究生课程由于其教育体系的良好声誉和为申请者的职业生涯做好全面准备的优势，仍然占有相当大的优势。”

关于准学生调查

在拥有超过 15 年来自世界各地区的调查回复后， GMAC 准学生调查 为全球研究生工商管理学院提供了对正在考虑申请工商管理教育项目的人士的决策过程的关键见解。今年的总结报告考虑了 2023 年从 132 个国家的 4,105 名受访者收集的数据。其中 42% 为女性，61% 为 Z 世代，美国调查数据中 29% 来自代表性不足的群体。该调查继续探索申请者队伍、课程偏好和职业目标的趋势，今年新增了关于申请者对平等与包容性、可持续性以及健康与福祉的需求在他们的学习体验中发现的新问题。该报告还考虑了对人工智能兴趣的激增；申请者对灵活性期望的演变；来自关键市场的申请者流动性的动机；认证和微认证的趋势；以及申请者在职业准备和再培训方面的持续模式。

关于 GMAC

管理专业研究生入学考试委员会 (GMAC) 是一个使命导向的协会，由全球顶尖的各大研究生商学院组成。GMAC 为研究生管理教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招聘工具与评估服务，并提供资源、活动与服务来帮助指导申请者完成他们的高等教育求学之旅。GMAC 拥有 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考试的所有权并负责其管理，是使用最广泛的研究生商学院评估手段。

每年有超过 1,200 万名准学生通过 GMAC 的平台（包括 mba.com 、 GMAC Tours 和 BusinessBecause ）了解 MBA 和商科硕士课程，与世界各地的学校建立联系，准备和注册考试，并就如何成功实现商科教育和职业目标获取建议。 作为一家全球性机构，GMAC 在中国、印度、英国和美国均设有办事处。

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