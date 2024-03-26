人工智能、多元包容及可持續發展：商學院申請者的必修課題

里斯頓，維珍尼亞州, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著世界走出一個見證更多地緣政治衝突、經濟不確定性、動盪就業市場和顛覆性技術的動盪時期，個人以一種新的關注點轉向追求高階管理教育。根據管理專業研究生入學考試委員會 (Graduate Management Admission Council, GMAC ) 今日發布的關於全球商學院潛在學生的年度調查，他們旨在提升技能，同時以目標導向的方式對待學習、工作和生活。該研究顯示，超過三分之二的潛在學生認為，在學術體驗中體現公平與包容性以及可持續發展很重要或非常重要。此外，四分之三的申請者表示，在追求高等教育時，關注聯合國可持續發展目標中所定義的如消除貧困、零飢餓、清潔飲用水和環境衞生設施以及體面工作和經濟增長等福祉是重要的，重要到許多人在考慮院校時，如果課程中沒有融入這些主題，他們會將有關院校排除在外。



驅動準商學生對高階商業教育興趣的另一個因素是具變革性的生成人工智能 (artificial intelligence, AI) 技術。申請者對此的需求按年增長 38%，五分之二的人現在表示將 AI 納入課程對他們來説是必不可少的。中東、拉丁美洲以及年輕一代和男性對此興趣最濃厚。全球對透過 STEM 認證的商業課程的興趣在五年內也增長了 38%，在亞洲地區、尤其是印度和大中華區需求推動下，更達新高。

「2024 年對潛在學生的調查顯示，申請者期望透過攻讀高階商業教育，有助於他們在專業和個人目標上提升社會正面影響力。他們對在不確定的世界中建立難能可貴的永恆技能，如領導能力、數據驅動的問題解決能力以及有效管理科技和人力資本的強烈渴望持續存在，即使他們對修課模式和就學地點的偏好或會轉變。」GMAC 行政總裁 Joy Jones 表示。「我對今天的申請者如何追求及因應新的全球挑戰來達成在不斷演進的商業環境中自主職業生涯的志向和適應能力感到鼓舞。這為商學院在滿足申請者和行業不斷改變的需求時提供了各種學位課程和課程靈活性方面的重大機遇。」



對靈活性的需求達新高。

在過去五年中，全球對混合式學習模式的興趣有所增長，超過對面授課程的興趣。大多數期望修讀混合式課程的人士希望可以一半以上時間到校園面授，其餘時間在網上學習。除中亞和南亞地區外，這種增長在各地區亦可見到，非洲和北美對混合式學習模式的偏好最高。不出所料 – 與過往年度調查結果一致，女性相對於男性更傾向選修混合式課程，有 20%的女性潛在學生有此偏好，而男性只有 15%。

GMAC 研究分析及傳訊總監 Andrew Walker 亦為這份報吿的作者，他指出：「今年對潛在學生的調查加入了越來越多證據，反映申請者對彈性學習模式的需求與日俱增。」「各個地區和人口統計分類均顯示，混合式學習模式的興趣持續增長，因混合工作模式日漸普及，而這正是潛在僱員所期望。雖然面授學習仍然是大多數申請者首選的修課模式，但其在申請者中的主導地位正逐漸減弱。」

經濟可負擔性及區內優質院校增長重塑全球學生流動性。

雖然美國仍然是大多數商學院申請者全球首選的就學地，但多年調查數據顯示，越來越多申請者計劃申請在其國籍國內學習，而非國際院校，特別是在亞洲、拉丁美洲和東歐地區。例如，大多數印度申請者現在計劃在國內申請學習，從 2022 年的 41% 增加至 2023 年的 53%。當中大部分原因是經濟可負擔性，其次是印度高等教育體系聲譽良好。與此同時，大中華地區申請者對在美國留學的興趣卻有所下跌，較 2019 年減少 9 個百分點，達五年新低。儘管中國申請者仍然認為，美國課程能更好地為其將來的事業發展做好準備，教育體系卓著，地理環境亦頗受歡迎，但他們對在西歐留學的興趣一直相當穩固，大部分人將西歐課程（一般為較短期）與經濟可負擔性聯繫在一起。

GMAC 董事會 成員及 Ventech China 管理合伙人 Curtis Alan Ferguson 指出：「隨着亞洲高等教育機構和經濟機遇持續增長，許多申請者選擇在本地求學而非遠赴他鄉實在不足為奇。」「不過，美國和西歐的研究生商業課程仍因其教育體系久享盛譽，以及為申請者的就業發展提供全面培訓而享有相當優勢。」

關於潛在學生調查

憑藉覆蓋所有世界地區超過 15 年的調查回應， GMAC 潛在學生調查 為全球研究生商學院提供了關於目前正考慮申請修讀研究生管理教育課程的人士的決策過程的關鍵見解。今年的總結報吿考慮了在 2023 年內從 132 個國家的 4,105 名受訪者所收集的數據。當中 42% 為女性，61% 為 Z 世代，以及美國樣本 29% 來自代表性不足的群體。此調查繼續探討申請者來源、課程偏好及職業目標的趨勢，今年更加入了有關申請者對體現公平與包容性、可持續發展，以及對健康與福祉的學術體驗需求的新問題。該報吿亦考慮到對人工智能需求急增；申請者期望靈活性的演變；主要市場的申請者流動性背後的動機；證書及微型認證的趨勢；以及持續存在的申請者就業準備和再培訓模式。

關於 GMAC

管理專業研究生入學考試委員會 (GMAC) 是一個由全球領先的研究生商學院組成的以使命為導向的協會。GMAC 為管理碩士課程教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招募工具和評估服務，並提供資源、活動與服務來幫助指導申請者完成他們的高等教育求學之旅。Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試由 GMAC 持有和管理，是使用最廣泛的研究生商學院評估手段。

每年有超過 1,200 萬名潛在學生透過 GMAC 的平台（包括 mba.com 、 GMAC Tours 和 BusinessBecause ）了解 MBA 和商科碩士課程，與世界各地的學校建立聯繫，準備和註冊考試，並就如何成功實現商科教育和職業目標獲取建議。 作為一家全球性機構，GMAC 在中國、印度、英國和美國均設有辦事處。

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