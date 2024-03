Täna, 26. märtsil 2024. aastal, kanti äriregistrisse Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i uus ärinimi – TKM Grupp AS. Ärinime muutmisega seoses kinnitati ka põhikirja uus redaktsioon.

Ärinime muutmise eesmärgiks on luua suurem selgus aktsionäridele ja avalikkusele, et TKM Grupp hõlmab endas mitmeid erinevaid ärisuundi.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000