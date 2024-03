XPENG annonce un partenariat en Thaïlande, membre de L’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et sa présence au 45e Salon international de l’automobile de Bangkok

BANGKOK, Thaïlande, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (« XPENG » ou la « Société », NYSE : XPEV et HKEX : 9868), une entreprise chinoise de premier plan spécialisée dans les véhicules électriques intelligents (« Smart EV »), a annoncé, ce jour, la conclusion de son tout dernier partenariat à long terme en Thaïlande avec Neo Mobility Asia Co., Ltd., une coentreprise entre Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd., filiale de PTT, et MGC-Asia GreenTech Co., Ltd.

Grâce à ce partenariat, XPENG s’implante à l’échelle internationale et fait son entrée dans l’ANASE, avec pour conséquence la première participation officielle de XPENG au 45e Salon international de l’automobile de Bangkok.

Dans le cadre des plans d’expansion internationale de XPENG, une liste croissante de nouveaux partenaires sur les marchés stratégiques de l’entreprise se sont associés à XPENG pour proposer les derniers véhicules électriques intelligents de la marque aux consommateurs locaux, notamment Premium Automobiles de Singapour et Bermaz Auto de Malaisie.

La stratégie commerciale de XPENG à l’international s’articule autour de l’établissement de partenariats avec des importateurs/concessionnaires locaux en vue de créer un réseau de distribution, de vente et de service de premier ordre dans différentes régions. James Wu, vice-président du Bureau des finances et du soutien stratégique à l’international, XPENG, a déclaré : « En établissant de manière stratégique notre présence sur de nouveaux marchés et en offrant une gamme de modèles de véhicules électriques adaptés aux besoins des clients locaux, nous souhaitons consolider notre position de marque en tant qu’acteur de premier plan dans le secteur des véhicules électriques intelligents à l’échelle mondiale ».

XPENG proposera le SUV G6 en Thaïlande, à Singapour et en Malaisie, et les livraisons commenceront à partir du troisième trimestre 2024. Développé pour les marchés internationaux, le modèle G6 s’appuie sur la plate-forme évolutive Smart Electric Platform Architecture (SEPA) 2.0 de XPENG, qui jette les bases des futurs modèles de production tout en raccourcissant les cycles de développement et en réduisant les coûts de fabrication.

