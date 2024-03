XPENG mengumumkan kemitraan ASEAN di Thailand dan Kehadirannya di Bangkok International Motor Show ke-45

BANGKOK, Thailand, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (“XPENG” atau “Perusahaan,” NYSE: XPEV dan HKEX: 9868), perusahaan mobil listrik cerdas (“Smart EV”) terkemuka asal Tiongkok hari ini mengumumkan kemitraan jangka panjang terbarunya di Thailand dengan Neo Mobility Asia Co., Ltd., usaha patungan antara Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd., anak perusahaan dari PTT, dan MGC-Asia GreenTech Co., Ltd.

Kemitraan ini menandai jejak internasional XPENG yang telah memasuki pasar ASEAN dan mengantarkan pada peluncuran resmi XPENG di Bangkok International Motor Show ke-45.

Sebagai bagian dari rencana ekspansi internasional XPENG, daftar mitra baru yang terus bertambah di pasar strategis XPENG telah bergabung dengan XPENG dalam menghadirkan EV cerdas terbaru merek ini untuk konsumen lokal, termasuk Premium Automobiles dari Singapura, dan Bermaz Auto dari Malaysia.

Strategi pasar global XPENG berfokus untuk membentuk kemitraan dengan pengimpor/dealer lokal guna menciptakan jaringan distribusi, penjualan, dan layanan kelas satu di berbagai wilayah. James Wu, Wakil Presiden Bagian Keuangan & Kantor Pendukung Strategis Luar Negeri, XPENG, mengucapkan: "Dengan memasuki pasar baru secara strategis dan menawarkan beragam model EV yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan lokal, kami menargetkan untuk memperkuat posisi merek kami sebagai pemain terdepan di sektor EV cerdas pada skala global."

XPENG akan menawarkan G6 SUV di Thailand, Singapura, dan Malaysia, dan mulai menyediakan produknya pada kuartal 3 tahun 2024. G6 yang dikembangkan untuk pasar global didukung oleh platform Smart Electric Platform Architecture (SEPA) 2.0 evolusioner buatan XPENG, yang membentuk landasan untuk model produksi di masa depan, sekaligus mempersingkat siklus pengembangan dan memangkas biaya manufaktur.

