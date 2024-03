XPENG, 태국에서 아세안 시장 파트너십 계약 발표와 함께 제45회 방콕 국제 모터쇼에도 참가

태국 방콕, March 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국의 주요 스마트 전기차 ("Smart EV") 기업인 XPENG Motors (샤오펑 모터스, 小鹏汽车) (이하 “XPENG” 또는 “회사,” 뉴욕증권거래소: XPEV 홍콩증권거래소: 9868)가 오늘 태국에서 네오 모빌리티 아시아 (Neo Mobility Asia Co., Ltd)와 장기 전략적 파트너십을 맺게 되었다고 발표했다. 네오 모빌리티 아시아는 PTT의 자회사인 아룬 플러스 모빌리티 홀딩스(Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd.)와 MGC-Asia GreenTech의 합작회사이다.



이번에 진행된 파트너십은 XPENG의 아세안 시장 진출과 함께 국제 무대에 존재감을 드러낸 계기가 되었고 제45회 방콕 국제 모터쇼 (Bangkok International Motor Show)는 XPENG이 공식적으로 선을 보인 무대가 되었다.

글로벌 시장 확장을 노리는 XPENG 전략의 일환으로 싱가포르의 프리미엄 오토모빌(Premium Automobiles)과 말레이시아의 버마즈 오토(Bermaz Auto) 등 XPENG의 전략 시장에서 신규 파트너들이 현지 소비자들에게 최신형 스마트 전기차를 제공하기 위해 XPENG과 손을 잡고 있다.

XPENG의 글로벌 시장 전략은 현지 수입업체나 딜러들과 파트너십을 구축해 다양한 지역에서 최상급 수중의 유통 및 판매, 서비스 네트웍을 구축하는 데 주력하고 있다. XPENG의 재무 및 해외전략 지원실 부사장인 James Wu는 "전략적으로 신규 시장에 진출하고 현지 고객의 니즈에 부합하는 다양한 전기차 모델을 제시함으로써 글로벌 스마트 전기차 분야의 선두주자로서 우리 회사가 가진 브랜드 위상을 강화해 나갈 계획이다."라고 강조했다.

XPENG은 태국, 싱가포르, 말레이시아에서 G6 SUV 모델 인도를 2024년 3분기부터 시작할 예정이다. 글로벌 시장을 겨냥해 개발된 G6 모델은 개발 주기 단축과 제조 비용 절감에 성공하면서 미래 생산 모델의 기틀을 마련한 XPENG의 진화하는 스마트 전기 플랫폼 아키텍처 (SEPA) 2.0 플랫폼을 기반으로 한다.

