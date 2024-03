XPENG mengumumkan perkongsian ASEAN di Thailand dan Ditampilkan di Pameran Motor Antarabangsa Bangkok ke-45

BANGKOK, Thailand, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors (“XPENG” atau “Syarikat,” NYSE: XPEV dan HKEX: 9868), sebuah syarikat kenderaan elektrik pintar terkemuka China (“Smart EV”), hari ini mengumumkan perkongsian strategik jangka panjang terbaharunya di Thailand dengan Neo Mobility Asia Co., Ltd., usaha sama antara Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd., anak syarikat PTT dan MGC-Asia GreenTech Co., Ltd.

Perkongsian itu menandakan jejak antarabangsa XPENG kerana ia telah memasuki ASEAN dan membawa kepada pelancaran rasmi XPENG di Pameran Motor Antarabangsa Bangkok ke-45.

Sebagai sebahagian daripada rancangan pengembangan antarabangsa XPENG, senarai rakan kongsi baharu yang semakin meningkat daripada pasaran strategik XPENG telah menyertai XPENG dalam membawakan EV pintar terbaharu jenama itu kepada pengguna tempatan, termasuk Premium Automobiles dari Singapura dan Bermaz Auto dari Malaysia.

Strategi pasaran global XPENG memberi tumpuan kepada mewujudkan perkongsian dengan pengimport/peniaga tempatan untuk mewujudkan rangkaian pengedaran, jualan dan perkhidmatan kelas pertama di pelbagai wilayah. James Wu, Naib Presiden Kewangan & Pejabat Sokongan Strategik Luar Negara, XPENG, berkata: "Dengan memasuki pasaran baharu secara strategik dan menawarkan rangkaian model EV yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan tempatan, kami berhasrat untuk mengukuhkan kedudukan jenama kami sebagai pemain terkemuka dalam sektor EV pintar pada skala global."

XPENG akan menawarkan SUV G6 di Thailand, Singapura dan Malaysia yang mula dihantar pada S3 2024. Dibangunkan untuk pasaran global, G6 dikuatkan oleh platform evolusioner Smart Electric Platform Architecture (SEPA) 2.0 milik XPENG yang menetapkan asas untuk model pengeluaran masa hadapan sambil memendekkan kitaran pembangunan dan mengurangkan kos pembuatan.

