XPENG 宣布在泰国建立东盟合作伙伴关系，并在第 45 届曼谷国际车展上亮相

泰国，曼谷, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors（下称“XPENG”或“公司”，NYSE: XPEV，HKEX: 9868），中国领先的智能电动汽车（“智能 EV”）公司，今天宣布与泰国 Neo Mobility Asia Co., Ltd. 建立长期战略合作伙伴关系。Neo Mobility Asia Co., Ltd. 是 PTT 子公司 Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd. 和 MGC-Asia GreenTech Co., Ltd. 的合资企业。

此次合作标志着 XPENG 的国际足迹进入东盟，并在第 45 届曼谷国际车展上正式发布。

作为 XPENG 国际扩张计划的一部分，越来越多来自 XPENG 战略市场的新合作伙伴加入了 XPENG 的行列，将该品牌最新的智能 EV 带给当地消费者，其中包括新加坡的 Premium Automobiles 和马来西亚的 Bermaz Auto。

XPENG 全球市场战略的重点是与当地进口商/经销商建立合作伙伴关系，在各地区建立一流的分销、销售和服务网络。XPENG 财务与海外战略支持办公室副总裁 James Wu 说：“通过战略性地进入新市场，提供一系列符合当地客户需求的 EV 车型，我们的目标是巩固我们作为全球智能 EV 领域领先企业的品牌地位。”

XPENG 将在泰国、新加坡和马来西亚提供 G6 SUV，从 2024 年第三季度开始交付。G6 面向全球市场开发，采用 XPENG 的进化型智能电动平台架构 (SEPA) 2.0 平台，为未来的量产车型奠定了基础，同时缩短了开发周期并降低了制造成本。

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