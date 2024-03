XPENG 宣佈在泰國建立東盟合作夥伴關係，並在第 45 屆曼谷國際車展上亮相

曼谷,泰國, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG Motors(下稱「XPENG」或「公司」,NYSE: XPEV,HKEX: 9868),中國領先的智能電動汽車(「智能 EV」)公司,今天宣佈與泰國 Neo Mobility Asia Co., Ltd. 建立長期戰略合作夥伴關係。Neo Mobility Asia Co., Ltd. 是 PTT 子公司 Arun Plus Mobility Holdings Co., Ltd. 和 MGC-Asia GreenTech Co., Ltd. 的合資企業。

此次合作標誌着 XPENG 的國際足跡進入東盟,並在第 45 屆曼谷國際車展上正式發佈。

作為 XPENG 國際擴張計劃的一部分,越來越多來自 XPENG 戰略市場的新合作夥伴加入了 XPENG 的行列,將該品牌最新的智能 EV 帶給當地消費者,其中包括新加坡的 Premium Automobiles 和馬來西亞的 Bermaz Auto。

XPENG 全球市場戰略的重點是與當地進口商/經銷商建立合作夥伴關係,在各地區建立一流的分銷、銷售和服務網絡。XPENG 財務與海外戰略支持辦公室副總裁 James Wu 說:「通過戰略性地進入新市場,提供一系列符合當地客戶需求的 EV 車型,我們的目標是鞏固我們作為全球智能 EV 領域領先企業的品牌地位。」

XPENG 將在泰國、新加坡和馬來西亞提供 G6 SUV,從 2024 年第三季度開始交付。G6 面向全球市場開發,採用 XPENG 的進化型智能電動平台架構 (SEPA) 2.0 平台,為未來的量產車型奠定了基礎,同時縮短了開發周期並降低了製造成本。

聯絡方式:

媒體諮詢:

Rosanne Wu

电子邮箱:wuqr@xiaopeng.com

此公告隨附的照片可在以下網址獲取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd43fb89-f099-43a8-8023-6e766f3334b6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90de6d37-527d-4c09-8331-de5d18e2ef43

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c4094772-94dd-4b94-86fb-9affdf41a769