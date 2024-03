Intern viden: Conferize A/S køber 19 % af A2i Systems A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2024

København, den 26. marts 2024

Conferize A/S har købt 19% af aktierne i A2i Systems A/S, et dansk AI-selskab.

Købet af aktierne er sket på baggrund af det materiale og due diligence rapport, Conferize har fået adgang til gennem samarbejdet med QP Group AB. Købet er sket til en valuation af A2i Systems A/S på 16 mio. USD.

Indikativt bud på A2i Systems A/S

Efter Conferizes køb af 19 % af A2i Systems A/S, er der kommet et indikativt kontantbud på hele selskabet. Dette bud vil, hvis det accepteres, betyde, at Conferize skal afhænde de erhvervede aktier i A2i i overensstemmelse med en aftale med de oprindelige sælgere. Såfremt dette måtte ske, så vil Conferize opnå et kapitalindskud på minimum 3 millioner kroner.

Forventning om afslutning af forhandlinger

Forhandlingerne med den potentielle køber af A2i Systems A/S forventes at være afsluttet inden udgangen af april 2024.

Betaling for A2i aktierne

Betalingen for de 19% i A2i Systems A/S vil ske med nyudstedte Conferize aktier, hvis det kontante bud på A2i Systems A/S ikke accepteres.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 20.02.2024 fik bestyrelsen bemyndigelse til at udstede nye Conferize aktier til bl.a. potentielle opkøb.

Udtalelse fra Conferize CEO:

"Vi er meget begejstrede for at have købt en andel af A2i Systems A/S," siger Bo Iversen, CEO for Conferize. "A2i Systems A/S er et førende AI-selskab med en banebrydende teknologi, som sælges som en SaaS løsning, der har potentiale til at revolutionere benzinbranchen og andre vertikaler."

A2i Systems A/S

A2i Systems A/S er et dansk AI-selskab der har udviklet en banebrydende AI-platform til intelligent prissætning og optimering af benzinpriser. Platformen, kaldet PriceCast, er baseret på avanceret machine learning og giver benzinselskaber mulighed for at optimere deres benzinpriser i realtid baseret på en række forskellige faktorer, herunder konkurrence, efterspørgsel og markedsdata.

A2i Systems hjemmeside: https://www.a2isystems.com/

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil