Solvay voltooit met succes inaugurele uitgifte van obligaties voor €1,5 miljard in twee tranches

Brussel, 26 maart 2024 - 19u00 CET

Solvay rondde vandaag met succes de plaatsing af van zijn inaugurele obligatietransactie, wat een nieuwe belangrijke mijlpaal is na de gedeeltelijke splitsing van zijn Specialty Businesses in december 2023.

"Deze belangrijke transactie versterkt de kapitaalstructuur van Solvay en geeft de onderneming de financiële stabiliteit om haar strategie uit te voeren in deze nieuwe fase van haar bestaan", zegt Alexandre Blum, CFO van Solvay. "We zijn bijzonder verheugd over de uitzonderlijke deelname van meer dan 250 en 300 investeerders in respectievelijk de tranche van 4 jaar en de tranche van 7,5 jaar. Dit droeg bij tot een transactie die bijna 6 keer overtekend was, een duidelijk bewijs van de voortdurende steun en het vertrouwen van institutionele beleggers in de visie en strategie van Solvay.”

De obligatie van €750 miljoen met een looptijd van 4 jaar die vervalt op 3 april 2028 en de obligatie van €750 miljoen met een looptijd van 7,5 jaar die vervalt op 3 oktober 2031 hebben een coupon van respectievelijk 3,875% en 4,250%. Beide obligaties krijgen een BBB- rating van S&P, wat overeenkomt met de langetermijnkredietrating van Solvay. De vereffening van de obligaties is gepland voor 3 april 2024 en de verhandeling op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse beurs zal naar verwachting rond dezelfde tijd beginnen.

In overeenstemming met het voorzichtige financiële beleid zal de opbrengst worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de herfinanciering van de overbruggingskrediet van €1,5 miljard die eind 2023 werd opgezet in verband met de partiële splitsing.

BNP Paribas, BofA Securities, J.P. Morgan en Morgan Stanley traden op als Global Coordinators voor de transactie en als Joint Bookrunners samen met Commerzbank, Crédit Agricole CIB, ING en KBC Bank.

