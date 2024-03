Privacy Ref und Exterro schließen sich für Angebot von verbesserten Datenschutz- und Compliance-Lösungen zusammen

PORTLAND, Oregon, March 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führendes Softwareunternehmen für Datenrisikomanagement, und Privacy Ref, ein führendes Beratungsunternehmen für Datenschutz, haben heute eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben, die darauf abzielt, Unternehmen weltweit verbesserte Lösungen für Datenschutz und Compliance anzubieten. In einer Zeit, in der Datenschutz und Compliance von größter Bedeutung sind, versetzt die Zusammenarbeit Unternehmen in die Lage, sich nahtlos in der komplexen Landschaft des Datenschutzes zurechtzufinden, indem sie das fundierte Wissen von Privacy Ref über Datenschutzbestimmungen mit den innovativen Softwarelösungen von Exterro kombiniert. Das Ergebnis ist ein umfassendes Angebot an Technologie- und Expertendienstleistungen zur Einrichtung, Überwachung und Pflege eines vertretbaren Datenschutzprogramms und zur Minimierung von Datenrisiken.



Die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro nutzt Automatisierung, Workflow-Optimierung und verantwortungsvolle KI, um internen Teams eine granulare Kontrolle über die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, rechtliche Abläufe, digitale Untersuchungen, Reaktionen im Bereich der Cybersicherheit und Information Governance zu ermöglichen. Die umfassende Datenschutz- und Data-Governance-Suite von Exterro bietet detaillierte Erkenntnisse zu den Daten, die von der intelligenten Data-Discovery-Software abgeleitet werden, und unterstützt Unternehmen bei der Rationalisierung, Optimierung und Automatisierung von Datenschutz- und Data-Governance-Prozessen, um globale gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und Datenrisiken zu minimieren.

Privacy Ref ist der führende Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Datenschutz und der meistbesuchte offizielle Schulungspartner der International Association of Privacy Professionals in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Datenschutzpraktiken mit den organisatorischen und betrieblichen Zielen der Kunden in Einklang zu bringen. Zu den wichtigsten Dienstleistungen gehören die Entwicklung, Implementierung, Bewertung und Überprüfung von Datenschutzprogrammen, Datenschutzschulungen und -aufklärung sowie Beratungsdienste.

„Exterro freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Privacy Ref, einem anerkannten Marktführer im Bereich der Datenschutzberatung, der die Forschung, die Planung und die strategischen Erkenntnisse liefert, die Unternehmen benötigen, um stets über Datenschutzrichtlinien zu verfügen, die in einem schnell veränderlichen Geschäftsumfeld weiterentwickelt werden können“, so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. „Die Kombination der Beratungsexpertise von Privacy Ref mit der leistungsstarken Technologie-Suite von Exterro bietet den Kunden eine umfassende, maßgeschneiderte Lösung für ihre Herausforderungen bei der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und reduziert die Risiken, die mit den wertvollen Kunden- und Mitarbeiterdaten verbunden sind.“

Das Team von Privacy Ref besteht aus erfahrenen Experten, die Unternehmen aller Größenordnungen mit ihrem Wissen und ihrer praktischen Erfahrung dabei helfen, ihre Daten zu schützen und die Einhaltung der Datenschutzgesetze zu gewährleisten. Das Führungsteam besteht aus von der International Association of Privacy Professionals anerkannten „Fellows of Information Privacy“ und zertifizierten „Information Privacy Professionals“ mit Befähigungsnachweisen für US-amerikanischen Datenschutz und öffentliches Recht (CIPP/US), europäisches Recht (CIPP/E), kanadisches Recht (CIPP/C), IT-Praktiken (CIPT) und Datenschutzprogrammmanagement (CIPM).

Bob Siegel, President von Privacy Ref, dazu: „Unternehmen müssen wissen, welche personenbezogenen Daten sie haben, wo sie gespeichert sind, wie sie verarbeitet werden und wie lange sie aufbewahrt werden. Für jede Organisation ist es eine schwierige Aufgabe, diese Informationen aktuell zu halten. Ohne einen intelligenten und automatisierten Ansatz für Datenschutz und Data Governance, wie er von Exterro angeboten wird, ist es unmöglich, ihre Verpflichtungen zu erfüllen – egal, ob es sich um die neuen Gesetze der US-Bundesstaaten, die DSGVO, das LGPD, das PIPL oder andere Datenschutzvorschriften handelt.“

Über Exterro

Exterro befähigt Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungsbezogene Ergebnisse zu erzielen, Geld zu sparen und die Auswirkungen von Bedrohungen zu minimieren, indem es gegen Datenrisiken vorgeht. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung, Workflow-Optimierung und verantwortungsbewusste KI kombiniert, um Einblicke in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz und Data Governance, rechtlichen Abläufen, digitalen Ermittlungen, Reaktionen im Bereich der Cybersicherheit sowie Compliance zu ermöglichen. Tausende von Teams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

Über Privacy Ref

Privacy Ref hilft Unternehmen dabei, ihre Datenschutzpraktiken mit ihren Geschäftszielen in Einklang zu bringen. Das Unternehmen entwickelt und implementiert kundenspezifische Datenschutzprogramme und nutzt dabei seine Erfahrung und die bewährten Praktiken der Branche, um effektive Prozesse und Richtlinien zu entwickeln. Die hoch angesehenen Fachleute des Unternehmens sorgen für eine minimale Unterbrechung des Tagesgeschäfts. Das bedeutet, dass die betrieblichen Datenschutzprogramme genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.privacyref.com

Pressekontakt:

Hazel Ramirez

Plat4orm PR

Hazel@plat4orm.com